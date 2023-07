Stuart Broad: Le grand bowling du box-office anglais occupe le devant de la scène au Kia Oval pour faire ses derniers adieux | Nouvelles du cricket

‘Guerrier’. ‘Compétitif’. ‘Intelligent’. ‘Qualifié’.

Quelques-uns des adjectifs réservés au génie de Stuart Broad depuis que le grand anglais de 37 ans a annoncé qu’il se retirerait du cricket à l’issue du cinquième Ashes Test au Kia Oval. Parallèlement à ce qui précède, la grande marque de fabrique de Broad a été sa capacité à flairer le moment, à sentir l’occasion et à la saisir.

Comme Sky Sports’ Michael Atherton l’a si poétiquement exprimé dans une vidéo hommage diffusée après l’annonce de Broad: « Certaines personnes disent que le succès sportif vient du talent, de la capacité brute et de l’habileté. Il peut aussi émerger d’une force plus élémentaire, quelque chose de profondément à l’intérieur, un feu qui scintille et puis brûle vivement.

Michael Atherton et Nasser Hussain ont fait l’éloge de Stuart Broad après avoir annoncé sa retraite du cricket.



« L’instinct de compétition, en d’autres termes. Cela brûle au plus profond de Stuart Broad. »

C’est un homme qui a continuellement réservé le meilleur de lui-même aux Cendres, savourant l’enthousiasme de la foule et se nourrissant de l’atmosphère fébrile – le public à son plus haut et la pression à son plus haut – mais même dans ce contexte, Broad a superbement choisi ses moments.

Je n’ai jamais eu l’impression que ma casquette de test était le rêve. Je voulais y faire des souvenirs. J’ai adoré les combats qui m’ont mené et le chemin de l’équipe. J’ai une histoire d’amour avec le cricket Ashes.

Son célèbre et meilleur 8-15 en carrière lors des Ashes 2015 est venu non seulement sur son terrain natal de Trent Bridge, mais aussi alors qu’il s’intensifiait en l’absence de son grand compagnon et partenaire de bowling dans le crime, Jimmy Anderson – exclu avec un côté souche – et ses efforts gagneraient effectivement l’Angleterre les Cendres avant le déjeuner le premier jour de ce quatrième test.

Nous revenons sur le meilleur sort de cendres de Stuart Broad, prenant 8-15 à Trent Bridge en 2015.



C’était l’un des trois sorts décisifs pour Ashes de Broad dans des séries à domicile successives, son premier de 5-37 à The Oval en 2009, battant l’Australie pour 160 dans les premières manches et préparant une victoire de 197 points. En 2013, Chester-le-Street était le cadre alors que Broad terminait avec 11 pour le match, sa deuxième manche 6-50 regroupant l’Australie pour 224 après avoir été bien placée à 174-3 à la poursuite de 299 pour gagner.

Quand Jimmy n’a pas été là et qu’il [Broad] doit être le chef de l’attaque, il le fait. Il a vécu dans l’ombre de Jimmy mais quand il est sorti de cette ombre, il a montré à quel point il était un vrai grand.

Alors que son héroïsme de 2015 à Trent Bridge était la dernière fois que Broad goûterait au succès dans une série Ashes, il a continué à fournir du théâtre pur sur la plus grande scène du jeu.

Broad était le meilleur preneur de guichet d’Angleterre en 2019 avec 23 guichets et il pourrait égaler cet exploit cet été, assis à seulement trois de la marque des 23, ce qui le verrait niveler le leader de la série Mitchell Starc – quatre ou plus dans ses dernières manches de bowling le feraient s’assurer qu’il serait seul au sommet.

Stuart Broad est devenu le deuxième Anglais et le deuxième joueur, après James Anderson, à 600 guichets de test lorsqu’il a renvoyé l’Australien Travis Head à Emirates Old Trafford.



Broad a franchi des étapes importantes en cours de route dans cette série, devenant juste le deuxième couturier à prendre 600 guichets de test, derrière cet homme Anderson à nouveau et avec l’ironie non perdue pour lui que son licenciement de Travis Head est venu à Emirates Old Trafford et du James Anderson End. « Ça sonne bien », a déclaré Broad à l’époque.

Broad est également devenu le premier Anglais et seulement le troisième quilleur de tous les temps (après Shane Warne et Glenn McGrath) à remporter 150 guichets au cricket Ashes alors qu’il ramassait Usman Khawaja lbw le deuxième jour de son dernier test à The Oval.

Stuart Broad décroche son 150e guichet lors de matchs d’essai contre l’Australie alors que le batteur Usman Khawaja est renvoyé LBW pour 47.



« Je l’ai décrit comme le guerrier ultime des Ashes », a déclaré l’ancien capitaine australien Ricky Ponting. Sports du ciel.

« Vous regardez ce qu’il a fait; plus de 150 guichets Ashes, il a joué dans 25 tests Ashes à domicile consécutifs. Il est difficile d’affirmer que son meilleur cricket a été joué dans la série Ashes lorsque son équipe avait le plus besoin de lui. »

Une légende du jeu. Plus de 600 guichets de test… une seule autre personne fera mieux et c’est son partenaire de bowling [Jimmy Anderson]. Personne d’autre ne s’en approchera jamais. Une carrière exceptionnelle.

Atherton a ajouté: « Son jeu s’est amélioré contre l’Australie. Comme beaucoup de joueurs anglais, ils font de leur mieux pour les compétitions Ashes – et c’est pourquoi il voulait terminer ici, sur ce terrain. [The Oval]contre l’Australie. »

Broad a également démontré sa marque particulière d’espièglerie dans cette série, à laquelle Atherton a également fait allusion dans sa vidéo hommage.

« Il pourrait se battre avec le Dalaï Lama, pourrait Stuart », a-t-il déclaré. Ou, dans ses vues particulières cet été, Alex Carey et Marnus Labuschagne. »

Stuart Broad n’a pas hésité à partager avec Alex Carey ce qu’il pense de lui, suite à la chute de Jonny Bairstow.



Après que Jonny Bairstow ait été controversé lors du deuxième test à Lord’s, Broad a déclaré à Labuschagne que c’était « la pire chose que j’aie jamais vue au cricket », tandis qu’un échange mémorable avec le gardien de guichet Carey pris au micro de la souche a vu Broad dire, « c’est tout ce pour quoi on se souviendra de vous, c’est « .

Broad était également de retour aux arts sombres dans ce match test, jouant à des jeux d’esprit avec Labuschagne dans les premières manches, réorganisant ses cautions immédiatement avant son renvoi à Mark Wood et exaspérant le frappeur australien.

Stuart Broad a semblé échanger les cautions quelques instants avant que Marnus Labuschagne ne soit renvoyé, laissant l’Australien loin d’être impressionné…



Cricinfo l’écrivain Vithushan Ehantharajah l’exprime le mieux lorsqu’il parle à Sports du ciel dans le cadre de la revue de presse de samedi: « Broad est exactement le type de personne qui entrerait dans votre cuisine et ouvrirait votre réfrigérateur. Cela ne me surprend pas [his mind games].

Vithushan Ehantharajah d’ESPN Cricinfo a décrit Stuart Broad comme « le type de personne qui entre dans votre cuisine et ouvre votre réfrigérateur » lorsqu’il s’est demandé si ses bouffonneries pendant The Ashes avaient franchi une ligne.



« Je le trouve remarquable. Cette série a été inondée de trop de gens disant trop de choses – et Broad a parlé le plus – mais il a soutenu chacun d’entre eux. »

C’est parce que Broad est plus qu’heureux de se mettre sous les projecteurs, et sa décision de prendre sa retraite lui a permis d’être au centre de la scène une dernière fois à The Oval.

Stuart Broad a reçu une garde d’honneur de l’Australie après avoir annoncé sa retraite du cricket.



Faisant un voyage émouvant vers le milieu le quatrième matin à travers une garde d’honneur australienne, Broad a fourni un dernier coup de batte avec la batte, tirant ce qui s’avérerait être sa dernière balle face au cricket pendant six sur une jambe carrée profonde. Le tir a été accueilli par un énorme rugissement guttural de la salle comble dans les gradins pour assister aux adieux de Broad.

Les conditions semblaient alors également jouer avec le scénario, avec un soleil éclatant et glorieux pour sa brève utilisation du saule faisant rapidement place à une faible couverture nuageuse pour aider son travail et celui de l’Angleterre avec le ballon.

Regardez Stuart Broad écraser son dernier test six lors de la quatrième journée du cinquième test des cendres.



Même David Warner semblait savoir ce que l’occasion attendait, affrontant le premier ballon à l’homme qui l’a réduit au statut de « lapin » en le renvoyant 17 fois au cours de sa carrière – à deux pas du record indésirable d’Atherton de 19 à Glenn McGrath.

Malheureusement, une résistance obstinée de Warner et Khawaja et une intervention supplémentaire de la météo font des ravages sur la fin du rêve de Broad, avec l’Australie actuellement 135-0 à la poursuite de 384 pour remporter une première série Ashes en Angleterre depuis 2001.

Broad a-t-il un autre sort magique Ashes en lui?

Le dernier jour de la série de lundi et l’appel du rideau pour sa carrière exceptionnelle offrent l’opportunité parfaite, une opportunité dont il a fait une forme d’art à saisir.

