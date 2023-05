Stuart Broad: le calendrier des tests en Angleterre fait de chaque match une «grande demande» | Nouvelles du cricket

Stuart Broad admet que le calendrier chargé de l’Angleterre au cours des deux prochains mois en ferait une « grande demande » pour lui de figurer dans chaque test cet été.

Broad fait partie de l’équipe qui affrontera l’Irlande lors d’un test unique à Lord’s, commençant une semaine jeudi avant de préparer une série de six matchs Ashes contre l’Australie d’ici la fin juillet.

Le couturier de 36 ans – qui est le deuxième meilleur preneur de guichet de test d’Angleterre derrière son coéquipier James Anderson – a reconnu qu’un certain élément de rotation de l’équipe, en particulier parmi les quilleurs, sera inévitable.

« J’essaie de ne pas penser trop loin », a déclaré Broad à Sky Sports. « Vous devez juste attaquer chaque semaine qui se présente à vous, mais finalement, six matchs de test en sept semaines, c’est une assez grosse demande.

« Je ne peux pas penser à de nombreuses fois dans ma carrière, ils sont venus si épais et si vite. Dans le test de cricket, vous devez donner votre cœur et votre âme à chaque balle lorsque vous êtes sur le terrain et ce sera mon engagement envers le groupe.

« Si cela signifie un match test, trois matchs test ou six, je vais tout donner. En fin de compte, en tant que quilleurs, nous voulons être en forme et frais maintenant, mais aussi pour le dernier test de l’été à l’Ovale.

« Il s’agira donc de gérer les charges de travail et de s’assurer que quiconque marche dans le parc est prêt à partir pour cette semaine et s’assurer que nous avons suffisamment de quilleurs dans six ou sept semaines également. »

Broad a remporté 574 guichets de test, plus que n’importe quel quilleur anglais à l’exception de James Anderson





Le département de bowling de l’Angleterre a reçu un coup de pouce avant le test d’Irlande lorsqu’un scan a donné le feu vert à Ollie Robinson, malgré un problème à la cheville qui l’avait forcé à se retirer du match de championnat du comté de Sussex contre Glamorgan le week-end dernier.

La forme physique de Robinson est une bonne nouvelle, d’autant plus que l’Angleterre est déjà résignée à affronter l’Irlande et l’Australie sans son collègue du comté Jofra Archer, qui est exclu de tout l’été en raison d’une fracture de stress au coude.

« Nous connaissons tous la grande force que Jofra apporte au groupe », a déclaré Broad. « Pendant l’IPL, il gérait son coude et cela lui causait évidemment un certain inconfort.

« C’est dévastateur pour lui mais aussi pour nous en tant que groupe car, en tant que fans de cricket, vous voulez voir les meilleurs livrer leurs compétences.

« J’étais à mi-chemin pendant cette période où il a joué contre Steve Smith à Lord’s (en 2019) et c’était magnifique à regarder et à expérimenter. Il a maintenant pour objectif de se préparer pour la Coupe du monde des 50 ans en octobre et j’ai pleinement crois qu’il le fera. »

Broad était également en action pour le championnat du comté le week-end dernier, avec le Nottinghamshire à Trent Bridge – tandis que sa bien-aimée Nottingham Forest a battu Arsenal pour assurer la sécurité de la Premier League juste de l’autre côté de la route samedi.

Jofra Archer (à gauche) a joué un rôle clé lors de la série Ashes 2019





« C’est l’une de mes choses préférées, jouer à Trent Bridge avec Forest au City Ground. Nous avions tous les maillots rouges avant le coup d’envoi, puis ils ont parcouru 200 mètres pour regarder Forest marquer trois points et rester en Premier League. » il ajouta.

« En tant que fan, cela a été une joie absolue toute la saison. Je pense que le plus grand mérite revient à Steve Cooper et à tous les joueurs qui ont adhéré à la philosophie si rapidement, ainsi qu’à nos propriétaires qui ont soutenu Steve Cooper jusqu’au bout.

« La connexion entre Steve et les fans est vraiment unique et maintenant nous pouvons nous attendre à un été de reconstruction pour prolonger, espérons-le, notre séjour en tant que club de Premier League. »

« La connexion entre Steve et les fans est vraiment unique et maintenant nous pouvons nous attendre à un été de reconstruction pour prolonger, espérons-le, notre séjour en tant que club de Premier League. »