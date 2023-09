Stuart Broad : la légende anglaise a renommé Pavilion End à Trent Bridge en son honneur en reconnaissance de sa brillante carrière | Actualités sur le cricket

Le Pavilion End à Trent Bridge doit être rebaptisé The Stuart Broad End, en reconnaissance du quilleur du Nottinghamshire et de l’Angleterre.

Cet honneur commémorera le quilleur le plus titré du comté sur la scène mondiale, le sertisseur ayant remporté 604 guichets de test – le cinquième dans l’histoire du format, derrière seulement Muttiah Muralitharan, Shane Warne, James Anderson et Anil Kumble.

Ces guichets incluent le seul triplé du match test à avoir été réalisé à Trent Bridge, contre l’Inde en 2011, et la meilleure analyse de bowling en près de 200 ans d’histoire du site, son 8-15 contre l’Australie en 2015.

« Quand j’ai visité Trent Bridge pour la première fois, quand j’étais enfant et rêvais d’enfiler les maillots du Nottinghamshire et de l’Angleterre, je n’aurais jamais pu imaginer que j’aurais la chance de vivre autant de moments mémorables dans le jeu », a déclaré Broad.

« C’est un peu surréaliste de penser que cette partie du terrain où je suis tombé amoureux du cricket portera désormais mon nom.

« Jouer pour Notts signifie tellement pour moi, et je suis très reconnaissant d’avoir pu revenir à Trent Bridge, peu importe où ma carrière m’a mené.

« En tant que personne née et élevée à Nottingham, c’est un moment incroyablement fier pour moi et ma famille », a-t-il ajouté.

Broad a remporté 190 guichets en 43 apparitions pour le comté et le pays sur son terrain natal. Au cours de sa carrière, il a remporté 1 268 guichets seniors.

Quatre fois vainqueur des Ashes, il a également été membre de l’équipe anglaise vainqueur du World T20 2010 et a remporté le championnat du comté 2010, le titre de la division 2 2022 et deux finales d’une journée avec Notts.

« Les réalisations de Stuart au plus haut niveau sont tout à fait remarquables. Il est très peu probable que nous voyions un jour un autre quilleur anglais égaler son record au cours des 15 dernières années, et encore moins un joueur issu des frontières de notre comté », a déclaré le président du Nottinghamshire, Andy Hunt.

Image:

Andy Hunt, président du Nottinghamshire, avec Stuart Broad devant le pavillon Trent Bridge (photo : Nottinghamshire CCC)





« Tout au long de cette période, Stuart a été l’ambassadeur idéal du Nottinghamshire – non seulement par ses exploits avec le ballon, mais aussi par son engagement sans faille envers la cause de son comté et par sa défense continue de Trent Bridge sur la scène mondiale.

« Il semble tout à fait approprié que la fin de son terrain, où il a enregistré certaines de ses plus grandes réalisations, constitue désormais un honneur permanent pour sa carrière de joueur de cricket. »