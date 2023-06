Stuart Broad: Il y a un danger à venir d’Australie | Ricky Ponting: Il a maintenu le Test en vie | Nouvelles du cricket

Stuart Broad insiste sur le fait qu’il y a encore beaucoup de batteurs australiens dangereux pour l’Angleterre alors que le premier Test of the Ashes se dirige vers une cinquième journée mordante à Edgbaston.

L’Angleterre a fixé à l’Australie un objectif de 281 pour remporter le premier test, mais les percées tardives d’Ollie Robinson et Broad ont aidé à garder les hôtes, qui ont besoin de sept guichets le dernier jour du concours.

Après que l’Angleterre ait été éliminée pour 273, David Warner et Usman Khawaja, un centurion de la première manche, ont aidé l’Australie à prendre un départ idéal avec un partenariat d’ouverture d’un demi-siècle sur une surface sans vie.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Stuart Broad a fait monter la pression tard dans la quatrième journée du premier test alors qu’il a battu Steve Smith et Marnus Labuschagne en succession rapide pour l’Angleterre.



Alors que Warner a échappé aux griffes de son ennemi juré Broad cette fois, il a été absent pendant 36 ans après s’être échappé de Robinson.

Mais il n’y avait pas moyen de garder Broad hors du jeu alors qu’il embrassait les bords extérieurs de Marnus Labuschagne et Steve Smith, classés respectivement un et deux dans le classement des frappeurs de test.

Malgré le retrait de certains des meilleurs batteurs australiens, Broad sait qu’il reste encore beaucoup de talent à écarter si l’Angleterre veut battre l’équipe de test classée n ° 1 mondiale et remporter la victoire lors du premier test.

« Tout est mis en place pour être une journée fantastique », a déclaré Broad. « Nous sommes évidemment ravis d’avoir Warner, Marnus et Smith de retour dans le pavillon car ce sont des joueurs de classe mondiale.

« Mais nous savons que les Australiens ont beaucoup de danger à venir, nous devons donc avoir raison.

« Je ne pense pas qu’un frappeur va entrer et dire que c’est un terrain fantastique sur lequel frapper. C’est turgescent et difficile de chronométrer le ballon. Et aucun quilleur ne dira qu’il ne porte pas ou ne bouge pas particulièrement.

« C’est un terrain qui travaille dur, vous devez créer de la pression et frapper le terrain aussi fort que vous le pouvez. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Australie perd son premier guichet alors que David Warner en devance Ollie Robinson et Jonny Bairstow est sur place pour prendre la prise.



Broad espère également que des conditions météorologiques défavorables le cinquième jour augmenteront les chances de l’Angleterre après le succès de l’Australie sous la couverture nuageuse le troisième jour.

Scott Boland et le capitaine australien Pat Cummins ont réussi à éliminer les ouvreurs anglais Zak Crawley et Ben Duckett juste avant que la pluie n’arrête le jeu et Broad a admis qu’il profiterait d’un sort similaire pour l’Angleterre le dernier jour.

« Il y a encore deux résultats sur la table, je pense », a déclaré Broad.

« L’intention dès le premier ballon était assez claire.

« Nous ne sommes en aucun cas une équipe axée sur les résultats et vous ajoutez presque de la pression sur vous-même lorsque vous vous fixez des objectifs de ce que vous voulez atteindre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’Anglais Stuart Broad réfléchit à sa performance au bâton et a transmis sa bravoure sur le pied avant à Joe Root qui a révélé avant d’entrer sur le terrain qu’il allait tenter son tir inversé !



« Cela aurait pu être un match nul sur ce type de terrain, donc forcer le jeu vers l’avant rend un résultat possible demain.

« Je pense qu’il est censé y avoir un peu de nuage demain.

« Nous avons vu à quel point il glissait quand il y avait le nuage l’autre jour.

« Si vous pouvez avoir de la chance en tant que groupe de bowling et en obtenir une heure, vous pouvez ramener le match à la maison assez rapidement.

« Nous sommes assez confiants que nous pouvons aller chercher 7 guichets et si nous nous présentons demain et qu’il y a un peu de nuage, j’aurai un sourire sur mon visage. »

Ponting: Broad a gardé le match en vie

L’ancien capitaine australien et expert de Sky Sports Cricket, Ricky Ponting, pense que le sort de Stuart Broad, renvoyant Smith et Labuschagne, a maintenu les espoirs de l’Angleterre dans le premier test après que l’Australie ait lutté contre l’élan.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le meilleur de l’action du quatrième jour du premier Ashes Test à Edgbaston.



« Tout au long de ce match, il y a eu des allers-retours entre les deux équipes », a déclaré Ponting.

« L’Angleterre a été très dominante le premier jour, l’Australie a trouvé le moyen d’y revenir et Khawaja a été exceptionnel.

« Au début de cette quatrième manche, 50-0, tout va bien, alors entrez Stuart Broad avec quelques gros guichets dont son équipe avait besoin.

« Son équipe avait besoin de ce sort et la série avait besoin de ce sort car il semblait qu’il s’éclipsait.

« Vous ne pouvez rien prédire. Cela prend une manche. »

Les Cendres – En direct



Mardi 20 juin 10h15





Regardez le quatrième jour du premier Ashes Test, d’Edgbaston, en direct sur Sky Sports Cricket lundi. Le montage commence à 10h15 avant le premier bal à 11h. Ne le manquez pas!