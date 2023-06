Stuart Broad dit que l’Angleterre a joué comme Ben Stokes et Brendon McCullum l’auraient voulu | Nouvelles du cricket

Stuart Broad a estimé que l’Angleterre jouait comme Ben Stokes et Brendon McCullum l’auraient voulu alors qu’ils faisaient un début presque parfait pour un gros été de cricket.

Le transport de cinq guichets de Broad a aidé les hôtes à renvoyer l’Irlande pour 172 avant de terminer avec seulement 20 points de retard le jour de l’ouverture du test unique au domicile du cricket.

Broad a déchiré le premier ordre irlandais au cours de la première heure sur son chemin vers des chiffres de 5 à 51 sur 17 overs pour se faire inscrire sur le tableau des honneurs du Seigneur pour la première fois depuis 2013.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le choix de l’action dès le premier jour du match test unique de l’Angleterre contre l’Irlande



James McCollum (36 ans), Paul Stirling (30 ans) et Curtis Campher (33 ans) ont tous pris des départs mais n’ont pas pu démarrer avec Jack Leach s’aidant à trois guichets et Matthew Potts assurant une paire de scalps.

C’était ensuite au tour de Ben Duckett et Zak Crawley, qui n’ont pas perdu de temps à se remettre dans le rythme et à jouer fidèlement au style agressif de «Bazball» qui a pris d’assaut la nation avec des années cinquante en un siècle d’ouverture pour aider l’Angleterre à fermer le 152 -1.

Cela fait du bien pour moi de mener l’attaque cette semaine d’avoir pris quelques bâtons et de nous avoir mis en avant en tant qu’équipe, mais je pense que nous avons très bien fait en tant que groupe. C’est presque le début parfait pour un grand été.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Voici les cinq guichets de Broad contre l’Irlande…



« Lorsque vous gagnez le tirage au sort, votre objectif est d’éliminer l’équipe en une journée, donc l’avoir fait était une grosse tique », a déclaré Broad un jour avant le premier anniversaire de l’ère Stokes et McCullum.

« Ensuite, j’ai pensé que la façon dont les trois gars ont joué ce soir était exactement l’état d’esprit que veulent Baz et Stokesy. C’était positif, agressif, a mis les quilleurs sous pression et nous espérons en voir un peu plus demain.

« C’est évidemment toujours agréable de figurer sur le tableau des honneurs à Lords, mais il n’y a pas vraiment de différence majeure entre quatre guichets et cinq guichets.

« Cela fait du bien pour moi de mener l’attaque cette semaine d’avoir pris quelques poteaux et de nous avoir mis sur le pied en tant qu’équipe, mais je pense que nous avons très bien fait en tant que groupe. C’est presque le début parfait pour un grand été . »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur le superbe demi-siècle de Ben Duckett…



Broad n’est pas cloué pour commencer le premier Ashes Test à Edgbaston avec Mark Wood et Chris Woakes pour la compétition, mais n’a fait aucun mal à son cas et accepte qu’il ne participera pas à certains matchs des Ashes au cours des deux prochains mois.

Il a ajouté: « J’adore le cricket Ashes mais je peux honnêtement vous dire si je joue le premier, le deuxième ou le cinquième (Test), mon état d’esprit est le même, ayez juste un impact sur le jeu, changez l’élan et cherchez à mettre dans une performance qui va gagner le test.

« J’ai l’impression d’avoir fait cela. J’ai magnifiquement joué lors de mon premier match test à Mount Maunganui après l’été dernier, j’ai bien joué à Wellington, j’ai bien joué ici aujourd’hui.

« Je pense que nous savons tous, non pas qu’il y ait eu des discussions sur les Ashes dans notre groupe, que nous avons besoin d’un arsenal de quilleurs au cours des six prochaines semaines.

« Les matchs se succèdent rapidement et il est irréaliste de penser qu’un quilleur jouera six tests de suite, nous aurons donc besoin de quelques-uns d’entre nous pour être mûrs et prêts.

« C’est génial quand vous regardez autour du vestiaire, évidemment il y a quelques blessures avec Jof (Jofra Archer) et (Olly) Stoney, puis des ennuis avec Robbo et Jimmy, mais vous n’avez qu’à regarder les quilleurs qui ne sont pas t jouer cette semaine comme Woakesy, Jimmy, Robbo et Woody pour savoir que nous avons beaucoup de force en profondeur. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Josh Tongue révèle ce qu’il a ressenti en faisant ses débuts en test pour l’Angleterre et en jouant au Lord’s pour la première fois



L’entraîneur-chef de l’Irlande, Heinrich Malan, a été déçu de leur performance après qu’un mauvais affichage au bâton a été suivi par Crawley qui a écrasé 56 balles sur 45 tandis que Duckett a terminé sur 60 pas aux côtés d’Ollie Pope, invaincu sur 29, après avoir plongé dans un bowling capricieux par les touristes. .

« Évidemment, ce n’est pas notre meilleure journée, pour être honnête, je pense que c’est un peu plus de déception quant à la façon dont nous avons mené nos affaires », a déclaré Malan.

« Je ne pensais pas nécessairement qu’ils jouaient, vous savez, au Bazball, si vous voulez l’appeler ainsi, parce que je pense juste que nous n’avons pas si bien joué.

« Ils ont plutôt bien frappé, et nous, nous jouons assez moyennement. Alors, écoutez, j’espère que nous pourrons jouer un peu mieux demain. »

Regardez le deuxième jour du LV = Insurance Test entre l’Angleterre et l’Irlande, à Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket, avec une couverture à partir de 10h15 et le début du jeu à partir de 11h le vendredi.