Le quilleur rapide anglais Stuart Broad estime que l’ancien sélecteur national Ed Smith « ne m’a probablement pas évalué autant que les autres joueurs ».

Broad – le deuxième meilleur preneur de guichet d’Angleterre en cricket de test, derrière James Anderson – a été exclu du test d’ouverture contre les Antilles l’été dernier, une décision qu’il a révélée à l’époque l’a laissé « frustré, en colère et éviscéré ».

Le joueur de 34 ans a également été omis du match d’ouverture de la série Test aux Antilles en 2019 pendant le mandat de Smith en tant que sélecteur national, qui a pris fin le mois dernier lorsque son rôle a été aboli dans le cadre d’une restructuration du Conseil de cricket d’Angleterre et du Pays de Galles.

Broad – qui se prépare pour la série de deux tests de l’Angleterre à domicile contre la Nouvelle-Zélande en juin – a déclaré que la communication aurait pu être meilleure pendant le séjour de Smith à la BCE.

«Beaucoup de gens ont des patrons qui ne les évaluent pas autant que les autres et je pense qu’il était à moi.

« Il ne m’a probablement pas évalué autant que les autres joueurs. C’est bien, mais j’ai continué à trouver un moyen de prouver que certaines décisions de sélection étaient fausses.

« Je suis vraiment en désaccord avec le fait d’être laissé de côté à la Barbade, où c’est l’un des meilleurs endroits pour jouer en tant que grand quilleur rapide, et il y a quelques occasions où je me suis senti un peu mécontent et je n’ai pas eu la clarté de communication que je voudrais.

«Je suis très ouvert à ce qu’on me dise des choses: avoir une discussion face à face, puis prendre une bière et passer à autre chose, c’est comme ça que j’aime faire les choses. Peut-être qu’Ed et moi n’avions pas ce genre de relation.

«De mon point de vue, nous avons eu un peu de mal du côté de la communication et avons probablement vu le jeu de cricket un peu différemment.

« Il a fait beaucoup pour amener de jeunes joueurs de cricket et leur donner une visibilité sur la scène internationale, mais peut-être qu’il ne m’a pas trop noté. »

La réponse de Broad après avoir été abandonné contre les Antilles l’été dernier a été de réclamer 29 guichets en cinq tests, dont son 500e dans le format, à une moyenne de 13,41 en route pour être nommé Testeur de l’été.

Le quilleur – s’exprimant lors du lancement du partenariat de Lifebuoy avec l’association caritative Chance to Shine – estime que lui et Anderson restent dans la meilleure attaque de bowling d’Angleterre à la maison et veut jouer les sept tests contre la Nouvelle-Zélande et l’Inde.

Cependant, il comprendra si l’entraîneur-chef Chris Silverwood – désormais seul responsable de la sélection des joueurs après le départ de Smith – veut donner un essai aux jeunes joueurs à un moment donné.

Silverwood est sur le point de nommer le matelot du Sussex non plafonné Ollie Robinson et le paceman du Somerset Craig Overton, qui n’a disputé que quatre tests, dans son équipe pour la série néo-zélandaise avec Jofra Archer (coude) blessé.

« Mon objectif cet été est d’être en forme, disponible et frais pour les sept matchs de test », a ajouté Broad.

« Mais si Spoons (Silverwood) décide qu’il a besoin d’acquérir de l’expérience chez certains joueurs, s’il veut jeter un coup d’œil à un line-up différent et que c’est expliqué d’une bonne manière … Je veux toujours être là pour aider et guider. quilleurs à travers le match test.

« Mais les casquettes de test ne sont pas là pour être distribuées gratuitement et à bas prix. Nous travaillons très dur pour avoir l’opportunité de jouer au cricket de test et vous devez gagner vos galons.

« Je ne pense pas que beaucoup pourraient argumenter contre Jimmy et moi étant dans la meilleure attaque de bowling en Angleterre, mais si vous avez besoin d’acquérir de l’expérience et des excès dans les quilleurs, c’est ce que c’est. »

