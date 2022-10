Stu Holden de FOX dit que le Pays de Galles est l’équipe la plus faible du groupe B

L’analyste de football de FOX Sports, Stu Holden, affirme que le Pays de Galles est l’équipe la plus faible du groupe B de la prochaine Coupe du monde. L’équipe nationale masculine des États-Unis fait partie du groupe aux côtés du Pays de Galles, de l’Angleterre et de l’Iran.

S’exprimant sur The Athletic ” COPA avec Felipe Cardenas “, Holden a déclaré qu’il n’avait pas été trop impressionné par le Pays de Galles. “Le Pays de Galles a semblé OK dans ces jeux. Mais j’en ai couvert quelques-uns », a déclaré Holden. “Je ne dirais pas qu’ils avaient l’air super.”

“Et ce n’est pas une équipe que j’ai regardée et je me suis dit ‘Oh mec. Cela va être un match difficile pour les États-Unis. Ce n’est pas un KO, 100% de victoire. Mais, c’est un jeu dans lequel je pense que nous devrions jouer et nous attendre à gagner. Je pense que le Pays de Galles est toujours l’équipe la plus faible du groupe quand on y pense.

Stu Holden considère le Pays de Galles comme le plus faible du groupe B

L’ancien milieu de terrain de l’USMNT a également souligné l’importance du match d’ouverture de la Coupe du monde. Les États-Unis affrontent le Pays de Galles lors de leur premier match de phase de groupes du tournoi. “Ce jeu, je pense, décide du sort des États-Unis”, a déclaré Holden.

“Le premier match de la Coupe du monde, historiquement, vous dira si vous perdez ce match, vos chances d’avancer sont, vous savez que c’est le jour et la nuit. Je pense que ça va de 80% à 10-15%.”

“Donc, cela vous montre à quel point ce premier match sera important pour obtenir ne serait-ce qu’un point, sinon une victoire contre le Pays de Galles. Et si tu gagnes ça, je pense que tes chances de passer [the group stage] sont énormes.

Le Pays de Galles est actuellement 19e au classement mondial de la FIFA. C’est juste un endroit mieux que l’Iran. L’Angleterre et l’USMNT, les deux favoris pour se qualifier pour la phase à élimination directe, sont respectivement classés cinquième et 16e.

L’USMNT et le Pays de Galles entament leurs parcours de Coupe du monde le 21 novembre au stade Ahmad bin Ali d’Al Rayyan, au Qatar.