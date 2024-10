Stu Cowan : Les Canadiens se montrent = les bonnes choses viennent en petits paquets

Lane Hutson a récolté quatre passes décisives lors des trois premiers matchs du Tricolore et Cole Caufield a marqué quatre buts après une victoire de 4-1 contre les Sénateurs au Centre Bell.

Hutson ressemblait à un petit garçon portant le chandail des Canadiens de son père après avoir été repêché — il mesurait 5 pieds 9 pouces et pesait 148 livres à l’époque — mais il remplit bien ce chandail maintenant.

Parfois, les meilleures choses viennent en petits paquets et Hutson en est un exemple.

Hutson – maintenant répertorié à 5 pieds 10 pouces et 162 livres – a récolté deux passes samedi soir alors que les Canadiens ont battu les Sénateurs d’Ottawa 4-1. Hutson a récolté quatre passes décisives en trois matchs cette saison et six passes décisives lors des cinq matchs qu’il a disputés dans la LNH, dont deux à la fin de la saison dernière.

La taille de Hutson est la principale raison pour laquelle il était encore disponible pour les Canadiens à la fin de la deuxième ronde du repêchage.

«Le repêchage est le repêchage», a déclaré Hutson après le match de samedi soir. «Je suis juste heureux de l’endroit où j’ai été choisi… quelle équipe m’a eu. Je ne pourrais pas être plus heureux d’être ici, compte tenu de la direction que prend l’équipe. Mais oui, peut-être qu’à l’époque, je l’utilisais un peu comme motivation.

« J’étais assez ennuyé », a ajouté Hutson à propos de voir 61 joueurs être repêchés avant lui. «J’étais assis là, j’étais ennuyé. J’attends vraiment et j’espère que c’est le bon endroit et que ça finit par être le bon endroit. Je ne pourrais pas être plus heureux.