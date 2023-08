Stu Carpenter contraint d’annoncer une nouvelle dévastatrice à sa petite-fille Eliza dans Coronation Street

AVEC sa fille Bridget en prison pour meurtre, Stu Carpenter a pris sa petite-fille Eliza Woodrow sous son aile.

Mais la semaine prochaine à Coronation Street, le chef du Speed ​​Daal a une nouvelle dévastatrice à annoncer à l’écolière.

L’actrice de douze ans Savannah Kunyo a rejoint le feuilleton ITV en 2022 lorsque Stu Carpenter (interprété par Bill Fellows) a découvert qu’il était grand-père.

Au moment de sa découverte, Stu était mortifié d’avoir été accusé du meurtre de son ancien amant, Charlie Walters.

En conséquence, son ex-femme Lucy et sa fille Bridget l’ont mis à l’écart de leur famille – mais cette dernière a rapidement eu des regrets.

Il a été révélé plus tard que l’ancien sans-abri avait été poussé aux aveux alors qu’il était brutalement interrogé par la police et qu’il n’avait jamais assassiné Charlie en premier lieu.

Fatiguée de vivre un mensonge et malgré les ordres de sa mère de se taire, Bridget a avoué avoir tué Charlie elle-même et a été jetée derrière les barreaux.

Cela a laissé sa jeune fille Eliza seule à Weatherfield et Stu s’est battu très fort pour qu’elle vive avec lui et Yasmeen Nazir (Shelley King).

Eliza s’est lentement installée dans la vie dans les pavés, devenant rapidement amie avec Sam Blakeman et ennemie avec le dangereux Hope Stape.

Mais dans des scènes diffusées la semaine prochaine sur ITV, Stu et Yasmeen annoncent à Eliza que sa mère a été transférée dans une prison du nord-est.

L’écolière est bouleversée, sachant que cela signifie qu’elle verra encore moins Bridget.

Outre ses problèmes avec Eliza, Stu est également confronté à des problèmes potentiels avec sa partenaire Yasmeen.

Les téléspectateurs ont récemment soupçonné que le propriétaire de Speed ​​​​Daal pourrait se rapprocher trop de Roy Cropper et Stu devient de plus en plus jaloux.

Stu fait de son mieux pour masquer sa jalousie alors que Yasmeen raconte comment elle et Roy ont formé l’équipe parfaite au quiz du pub Rovers.

Il avoue plus tard à sa propre petite-fille Alya (Sair Khan) qu’il craint que Yasmeen ne le quitte en faveur de Roy.

Alya lui assure que ce n’est pas le cas et l’exhorte à s’intéresser aux passe-temps de Yasmeen.

Lorsque Stu révèle qu’il a réservé quelques places dans un cours d’art, Yasmeen est ravie et appelle Roy.

Alya explique que Stu a réservé l’art afin qu’ils puissent passer plus de temps ensemble et Yasmeen s’excuse, réalisant qu’elle a du maquillage à faire.

Mais sa relation avec Stu pourrait-elle être en danger ?

Yasmeen est-elle en train de tomber amoureuse de Roy sans le savoir ?

Coronation Street est diffusé tous les lundis, mercredis et vendredis à partir de 20h sur ITV.

