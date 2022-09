‘Struggling Again’, F1 TV Display Absurd Graphic pour décrire Daniel Ricciardo

La saison de Formule 1 n’a pas été mémorable pour Daniel Ricciardo dans la mesure où le pilote McLaren se retrouve actuellement à la 13e place du classement cette saison. Et maintenant, le diffuseur F1 TV a ridiculisé Ricciardo en affichant un graphique absurde. Le flux de F1 TV a récemment montré un graphique décrivant Ricciardo comme “en difficulté à nouveau”. L’incident s’est produit avant le Grand Prix des Pays-Bas.

Ricciardo avait terminé le Grand Prix des Pays-Bas à la 17e place et 10 positions derrière son coéquipier Lando Norris. Cela s’est avéré être la troisième arrivée consécutive de Ricciardo en dehors des points.

La Formule 1 doit maintenant se rendre en Italie cette semaine et Ricciardo avait remporté la course à Monza l’année dernière. Avant le GP d’Italie, Ricciardo a promis de reproduire le spectacle stellaire de l’année dernière.

« Je vais essayer de ramener la magie de l’an dernier. Cela allait toujours être un dimanche difficile à cause de notre point de départ et de la nature de la piste. Les premiers tours n’étaient pas trop mal. Je pense que nous avons fait quelques places ici et là, mais en commençant aussi loin, il est difficile de faire une grande impression, vous avez besoin d’une grande différence pour faire des mouvements et des dépassements », a déclaré Ricciardo selon Fox Sports.

Avec seulement 19 points dans sa cagnotte, Ricciardo se retrouve actuellement à six positions de Norris au classement général. Et la performance de Ricciardo a clairement déçu McLaren. Ricciardo avait rejoint McLaren il y a à peine 18 mois et le directeur général Zak Brown et le directeur de l’équipe Andreas Seidl ont déjà suggéré qu’un changement était nécessaire.

Ils ont convenu mutuellement de rompre les liens avec Ricciardo à la fin de la saison. Le joueur de 33 ans devrait être remplacé par Oscar Piastri.

L’avenir de Ricciardo reste incertain et l’Australien a récemment été aperçu en train de discuter avec Sergio Perez de Red Bull dans une séquence virale. Ricciardo, avant le GP des Pays-Bas, aurait été entendu dire: “Prenez une année sabbatique et revenez en 2024.”

Pendant ce temps, Max Verstappen de Red Bull a affiché un spectacle formidable pour remporter le Grand Prix des Pays-Bas pour la deuxième année consécutive. George Russell avait terminé le GP des Pays-Bas à la deuxième place pour Mercedes et Charles Leclerc de Ferrari a pris la troisième place. Verstappen occupe actuellement la première place du classement général avec 310 points à son actif.

