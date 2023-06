Structurlam de Penticton vendu pour 81 M$ US à Mercer International

Après avoir déclaré faillite en avril, Structurlam de Penticton a été officiellement vendu pour plus de 80 millions de dollars US

Le 15 juin, la conclusion de la vente a suivi la déclaration de faillite de la société de 60 ans en avril et plusieurs appels d’offres en mai.

Le nouveau propriétaire Mercer Mass Timber, une filiale de Mercer International, maintiendra les installations de Structurlam à Penticton et Conway, Arkansas, selon le communiqué de presse sur la conclusion de la vente.

Mercer Mass Timber détient désormais tous les actifs de marque, les portefeuilles de produits et de projets et la propriété intellectuelle de Structurlam, et les installations de Structurlam dans l’Okanagan et l’Arkansas seront renommées.

Nous sommes ravis d’accueillir Structurlam dans le giron de Mercer Mass Timber », a déclaré Brian Merwin, vice-président principal de Mercer Mass Timber dans un communiqué de presse. « Notre objectif est de devenir un guichet unique pour tous les besoins en bois massif. Les installations de fabrication supplémentaires apportées par l’acquisition de Structurlam nous permettront de créer une plus grande efficacité.

Mercer avait placé une offre de 60 millions de dollars sur Structurlam lorsqu’elle a déclaré faillite.

L’usine consolidée de Structurlam dans l’Arkansas a suspendu ses opérations plus tôt en 2023 après l’annulation du contrat principal de l’installation avec Walmart. La perte de ce contrat a conduit la société à déposer le bilan du chapitre 11 aux États-Unis.

Structurlam était l’un des plus grands fabricants de bois massif en Amérique du Nord et fournissait les éléments préfabriqués en bois utilisés dans la résidence étudiante Brock Commons à UBC, qui, au moment de son achèvement, était le plus haut bâtiment en bois massif au monde.

Parmi les aspects mis en avant par Mercer dans son communiqué de presse sur la vente, il y avait l’ajout de la production de lamellé-croisé et de lamellé-collé (lamellé-collé) de Structurlam, cette dernière dont Mercer ne possédait pas auparavant.

