Stronghold Castle sera le sujet du programme Dépôt du 24 juin – Shaw Local

OREGON – Danny Pierce, directeur exécutif du Stronghold Camp & Retreat Center, au nord de l’Oregon, présentera une introduction et un aperçu de Walter Ansel Strong, éditeur du Chicago Daily News et propriétaire de Stronghold Castle le samedi 24 juin à l’Oregon Musée du Dépôt.

Le programme commence à 10h

En 1928, Strong a acheté 360 acres de propriété surplombant la rivière Rock pour construire une résidence d’été pour sa famille – maintenant appelée Stronghold Camp & Retreat Center.

Malheureusement, Strong n’a passé qu’un été dans le château presque achevé avant de mourir d’une crise cardiaque le 10 mai 1931, à son domicile de Winnetka, dans l’Illinois. Il n’avait que 47 ans.

Sa femme, Joséphine, a continué à partager son temps entre sa maison de Winnetka et Stronghold jusqu’à sa mort en 1961.

Stronghold a ensuite été vendu à l’église presbytérienne en 1962 et a fonctionné comme centre de retraite quatre saisons jusqu’en 2019, date à laquelle il s’est séparé du presbytère.

Aujourd’hui, Stronghold Camp & Retreat Center est une organisation à but non lucratif qui continue de fonctionner toute l’année sans souscription de l’Église presbytérienne. Le château et le camp sont également devenus une destination de mariage avec des invités pouvant passer la nuit sur la propriété pendant qu’ils assistent aux célébrations de mariage.

Pierce est un ancien professeur d’université au Maryville College dans le Tennessee qui a été amené dans l’Illinois en 2016 pour gérer la transition d’une institution privée à une institution publique.

Pour plus de détails à ce sujet ou pour toute autre information sur le Dépôt, appelez Otto Dick au 815-440-0639, Roger Cain au 815-757-9715 ou Chris Martin au 815-742-8471.