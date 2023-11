Strong Global Entertainment, Inc. acquiert des solutions cinématographiques innovantes

Un divertissement mondial fort

L’acquisition améliore les offres de services de la société

Les solutions cinématographiques innovantes ont enregistré un chiffre d’affaires de 6 millions de dollars en 2022

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 7 novembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Un divertissement mondial fortInc. (NYSE American : SGE) (« SGE » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui que la Société a conclu un accord d’achat d’actifs le 3 novembre 2023 avec Innovative Cinema Solutions, LLC (« ICS »), un fournisseur de services complets de services et solutions techniques aux chaînes de cinéma nationales. Les opérations d’ICS seront intégrées dans la filiale en propriété exclusive de SGE, Strong Technical Services, Inc. (« STS ​​»), qui propose des offres complètes de services gérés avec une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an dans tout le pays pour garantir la disponibilité et la disponibilité des solutions.

ICS fournit des services et une assistance gérés sur site et à distance, des services d’ingénierie et de conception de systèmes, l’intégration de systèmes, l’achat de produits, ainsi que la gestion et la location d’événements. En 2022, ICS a enregistré un chiffre d’affaires de 6 millions de dollars et son taux d’exécution actuel dépasse ces niveaux.

Blake Titman, vice-président principal et directeur général de STS, a commenté : « Nous connaissons Tom et l’équipe d’ICS depuis de nombreuses années et sommes plus que ravis de les voir rejoindre l’équipe Strong. Tout comme Strong, l’équipe d’ICS a noué des relations de longue date dans l’industrie du cinéma et constitue un excellent ajout à notre équipe actuelle.

Tom Ostermann, propriétaire et vice-président des ventes de systèmes pour ICS, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre la famille Strong. Il s’agit d’un secteur où les relations et la confiance sont essentielles au succès, et Strong est le partenaire idéal pour nous aider à faire passer notre entreprise à la prochaine étape de croissance.

Mark Roberson, PDG de SGE, a ajouté : « L’acquisition d’ICS marque notre deuxième acquisition depuis son introduction en bourse en mai de cette année. Nous pensons que cette acquisition ajoute non seulement des revenus et une échelle significatifs, mais qu’elle est également très synergique avec nos offres de services et nos relations clients.

À propos de Strong Global Entertainment, Inc.

Strong Global Entertainment, Inc. (la « Société »), une filiale de FG Group Holdings Inc. (NYSE American : FGH), est un leader de l’industrie du divertissement, fournissant des produits et services essentiels aux exploitants de cinéma et aux lieux de divertissement depuis plus de 90 ans. La société fabrique et distribue des écrans de projection grand format haut de gamme, fournit des services de gestion complets, un support technique ainsi que des produits et services connexes, principalement aux exploitants de cinéma, aux parcs à thème, aux établissements d’enseignement et à des lieux similaires. En plus des écrans de projection traditionnels, la Société fabrique et distribue ses écrans curvilignes Eclipse, spécialement conçus pour les parcs à thème, les expositions immersives ainsi que les applications de simulation. Elle fournit également des services de maintenance, de réparation, d’installation, de support réseau et d’autres services aux exploitants de cinéma, principalement aux États-Unis. La société possède également Strong Studios, Inc., qui développe et produit des longs métrages et des séries télévisées originales.

À propos de Fondamental Global®

Fondamental Mondial® est un partenariat privé axé sur des participations stratégiques à long terme. Fundamental Global® a été cofondée par Kyle Cerminara, ancien gestionnaire de portefeuille de T. Rowe Price, Point72 et Tiger Cub, et Joe Moglia, ancien président-directeur général de TD Ameritrade. Ses participations actuelles comprennent FG Financial Group Inc., FG Group Holdings Inc., BK Technologies Corp., GreenFirst Forest Products, Inc., iCoreConnect, Inc., FG Acquisition Corp., OppFi Inc., Hagerty Inc. et FG Communities, Inc.

Le FG® Le logo est une marque déposée de Fundamental Global®.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » qui sont soumises à des risques et incertitudes importants. Toutes les déclarations, autres que les déclarations de faits historiques, contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse peuvent être identifiées par l’utilisation de mots tels que « anticiper », « croire », « envisager », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « chercher, » « peut », « pourrait », « planifier », « potentiel », « prédire », « projet », « cible », « viser », « devrait », « volonté », « serait » ou la forme négative de ces termes. mots ou autres expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots. Par exemple, ce communiqué de presse utilise des déclarations prospectives lorsqu’il évoque la croissance d’ICS. Les déclarations prospectives sont basées sur les attentes actuelles de STS et de la Société et sont soumises à des incertitudes, des risques et des hypothèses inhérents difficiles à prévoir. De plus, certaines déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses quant à des événements futurs qui pourraient ne pas s’avérer exactes. Ces risques et incertitudes, ainsi que d’autres, sont décrits plus en détail dans la section intitulée « Facteurs de risque » du prospectus final relatif à l’offre publique initiale de la Société déposée auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans cette annonce sont faites à cette date, et STS et la Société ne s’engagent aucunement à mettre à jour ces informations, sauf si la loi applicable l’exige.

