Stroman dit que lui et Cashman se sont « disputés » pendant les négociations contractuelles

NEW YORK — Brian Cashman s’est excusé auprès de Marcus Stroman pour les remarques faites en 2019 par le directeur général des Yankees avant que New York ne négocie un contrat de 37 millions de dollars sur deux ans avec le droitier de 32 ans.

Cashman a discuté de l’échange de Stroman avec Toronto avant le Les Blue Jays ont distribué le lanceur au Mets de New York en juillet 2019.

“Nous étions intéressés par Stroman mais nous ne pensions pas qu’il ferait la différence”, a déclaré Cashman à Yahoo Sports en 2019. “Nous pensions qu’il serait dans notre enclos des releveurs en séries éliminatoires.”

Cashman a déclaré qu’il s’était excusé à l’époque par l’intermédiaire de l’agent de Stroman et directement auprès de Stroman lors des négociations de cette intersaison.

“Je viens de dire que, compte tenu de la quantité de talents qu’ils voulaient récupérer, cela n’allait pas faire une différence suffisante”, a déclaré Cashman lors d’une conférence de presse Zoom jeudi. “C’était ma faute, car la façon dont ça s’est joué n’était certainement pas celle qui était prévue.”

Stroman s’est entretenu par téléphone avec Cashman pendant les négociations.

“Cashman et moi avons en quelque sorte discuté de ce que nous avions d’il y a quelques années”, a déclaré Stroman lors d’un appel Zoom plus tôt jeudi. “Nous en avons en quelque sorte ri et nous sommes passés à autre chose.”

Deux fois All-Star, Stroman a raté six semaines la saison dernière avec les Cubs de Chicago en raison d’une inflammation de la hanche droite puis d’une fracture du cartilage des côtes. Il a terminé 10-9 avec une MPM de 3,95, son plus haut depuis 2018, le laissant 77-76 avec une MPM de 3,65 depuis ses débuts dans la grande ligue en 2014.

Le manager des Yankees, Aaron Boone, s’est rendu au domicile de Stroman pendant le processus de recrutement, et Aaron Judge, Gerrit Cole, Anthony Rizzo et Anthony Volpe se sont également entretenus avec l’agent libre.

“C’est un compétiteur ultime. C’est quelqu’un qui veut la grande scène, qui veut les lumières vives”, a déclaré Cashman. “Il y a une population de talents des ligues majeures qui ne veut pas jouer dans l’arène de New York. Il fait trop chaud. C’est trop difficile. C’est trop. Mais ce n’est pas ce joueur-là.”

Stroman a la réputation parmi certains d’avoir une relation controversée avec les fans.

“Je dirais que je suis incompris, c’est sûr”, a-t-il expliqué. “Je pense que les gens auront une vision différente de moi après mon mandat ici. Je ne pense pas que Cash, je ne pense pas que Boonie, je ne pense pas que Judge voudrait que je fasse partie s’ils ne connaissaient pas mon mon caractère et comment j’étais en tant que coéquipier.

Stroman rejoint une rotation qui devrait inclure Cole, lauréat en titre du AL Cy Young Award, ainsi que Carlos Rodón, Nestor Cortes et Clarke Schmidt. Rodón et Cortes s’entraînent déjà au complexe des Yankees à Tampa, en Floride, après des saisons écourtées par des blessures.

“Nous aimons ce que nous avons”, a déclaré Cashman à propos de la rotation.

Les autres mouvements majeurs de New York cette intersaison comprenaient l’acquisition des voltigeurs Juan Soto, Alex Verdugo et Trent Grisham.

“Je pense que nous nous sommes améliorés”, a déclaré Cashman. “Je pense que notre équipe a été meilleure que la façon dont elle a terminé, quelle que soit l’année dernière.”

Il s’attend à ce que le voltigeur de centre Jasson Domínguez revienne de l’opération de Tommy John au cours de l’été et a déclaré que Giancarlo Stanton a travaillé dur sur le conditionnement physique et l’alimentation après avoir atteint un pire .191 en carrière avec 60 points produits la saison dernière.

Cashman a déclaré que les médecins ont dit à l’équipe qu’ils s’attendaient à ce que Rizzo se soit remis de la commotion cérébrale du 28 mai qui a détruit la saison du joueur de premier but.

“Les médecins nous ont dit qu’il était guéri à 100%. Que le type de commotion cérébrale qu’il a eu une fois qu’il sera guéri ne reviendra pas”, a déclaré Cashman.