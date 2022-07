Stripe, la start-up de paiements, abaisse l’évaluation interne de 28 %.

Les actions de sociétés technologiques telles que Meta, Netflix et Coinbase ont commencé à chuter ce printemps, la hausse de l’inflation et des taux d’intérêt créant une incertitude quant à leur capacité à continuer de croître aussi rapidement qu’elles l’ont été. La vente a incité les start-up privées à évaluer si leurs valorisations en flèche au cours des deux dernières années se maintiendront. Instacart, la start-up de livraison d’épicerie, a abaissé sa valorisation interne en mars de 38% à 24 milliards de dollars contre 39 milliards de dollars.

Stripe, une start-up de paiement qui a été l’une des sociétés technologiques privées les plus précieuses de la Silicon Valley, a abaissé sa valorisation interne de 28%, selon une personne connaissant la situation, dans un autre signe de la fluctuation du marché boursier et l’incertitude économique affecte les entreprises privées.

Ces derniers mois, les investisseurs en capital-risque ont mis en garde contre une récession imminente et ont prêché la prudence, incitant les entreprises à réduire leurs coûts et à geler les embauches. Le financement des start-ups aux États-Unis a chuté de 23% au cours des trois derniers mois par rapport à il y a un an, la plus forte baisse depuis 2019, selon PitchBook, qui suit les start-ups. Près de 350 start-ups technologiques à travers le monde ont supprimé 53 000 travailleurs cette année, selon Licenciements.fyi qui suit les licenciements de start-up.

Certaines start-ups ont été contraintes de lever des capitaux à des valorisations inférieures. Cette semaine, Klarna Bank, une start-up de paiements « achetez maintenant, payez plus tard » basée en Suède, annoncé il a levé des capitaux lors d’un cycle de financement qui l’a évalué à 6,7 milliards de dollars. Les investisseurs l’avaient évalué à 45 milliards de dollars en juin dernier.

D’autres start-ups abaissent préventivement leurs valorisations afin d’attirer des employés. Les start-ups rémunèrent leurs travailleurs avec des actions qui promettent d’être précieuses lors d’une offre publique initiale ou d’une acquisition. Mais c’est une offre moins attrayante si les candidats à l’emploi pensent que les capitaux propres sont surévalués.

Stripe a été fondée en 2010 par les entrepreneurs et frères John et Patrick Collison. Son logiciel permet aux entreprises de traiter les paiements en ligne. La société a commencé par vendre à de petites start-ups et s’est étendue à de plus grandes entreprises, apportant apparemment 2,5 milliards de dollars de revenus nets l’année dernière, selon Forbes. Il emploie plus de 8 000 personnes, selon PitchBook.

La société a été désignée comme candidate à l’introduction en bourse pendant des années. Mais le marché des introductions en bourse a été catastrophique cette année. Les ventes et les lancements publics des start-ups ont chuté de 88% à 49 milliards de dollars au cours des six premiers mois de cette année par rapport à la même période l’an dernier.