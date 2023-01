Stripe embauche des banques d’investissement pour explorer l’introduction en bourse

SAN FRANCISCO – Stripe, le fournisseur de paiements de San Francisco et l’une des start-up privées les plus précieuses au monde, a embauché Goldman Sachs et JPMorgan Chase cette semaine pour le conseiller sur une éventuelle cotation publique l’année prochaine, deux personnes connaissant le sujet m’a dit.

Si une cotation avance, les débuts publics de Stripe seraient parmi les plus importants et les plus attendus de sa catégorie de start-ups, rouvrant potentiellement les marchés publics moribonds à de nouvelles offres.

Stripe a déclaré jeudi aux employés qu’il envisageait plusieurs voies pour permettre à ses actionnaires de retirer de l’argent au cours des 12 prochains mois, ont déclaré les sources. Les voies possibles incluent une cotation directe, dans laquelle la société inscrirait publiquement ses actions mais n’en émettrait pas de nouvelles; une offre publique d’achat, dans laquelle elle vendrait des actions des salariés à des investisseurs extérieurs mais ne serait pas rendue publique ; ou une offre publique initiale régulière, ont dit les gens.

Les informations ont précédemment rendu compte des plans de Stripe.

Les investisseurs ont évalué Stripe, qui a été fondée en 2010 par les frères John et Patrick Collison, à 95 milliards de dollars en 2021. L’année dernière, au milieu du tumulte du marché pour les start-ups technologiques, la société a abaissé sa valorisation interne de 28% à 74 milliards de dollars et licencié 14 % du personnel, soit un peu plus de 1 000 personnes.