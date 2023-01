Stripe dit aux employés qu’il décidera d’une introduction en bourse au cours de la prochaine année

Stripe, la société de technologie financière autrefois évaluée à 95 milliards de dollars par les investisseurs du marché privé, prendra une décision sur son intention de devenir publique au cours de la prochaine année, a confirmé CNBC.

Les cofondateurs et frères John et Patrick Collison ont déclaré jeudi aux employés qu’ils se fixeraient pour objectif de rendre l’entreprise publique ou de laisser les employés vendre des actions par le biais d’une offre secondaire, a d’abord rapporté The Information.

Le marché des introductions en bourse de la technologie est gelé depuis fin 2021 après deux années record pendant la pandémie de Covid. Les entreprises privées en phase avancée ont été contraintes de retarder leurs plans et, dans de nombreux cas, de lever des fonds à des valorisations réduites en 2022, alors que des taux d’intérêt plus élevés, des craintes de récession et un marché boursier en chute libre ont modifié le paysage technologique.

En juillet, Stripe couper sa valorisation interne de 28 %, passant de 95 milliards de dollars à 74 milliards de dollars. Plus tôt ce mois-ci, Les informations rapportées que Stripe a de nouveau abaissé sa valorisation à 63 milliards de dollars.

Stripe, qui fournit des logiciels de paiement pour les entreprises de commerce électronique, est arrivé en tête de la liste Disruptor 50 de CNBC en 2020.

Fondée en 2010, l’activité de Stripe a décollé alors que l’économie et le marché du travail américains commençaient à se remettre de la crise financière. Les revenus ont été dynamisés pendant Covid par le boom du commerce électronique. Mais en novembre, la société a licencié environ 14 % de son personnel alors que le Nasdaq se dirigeait vers sa pire année depuis 2008.

“Nous étions beaucoup trop optimistes quant à la croissance à court terme de l’économie Internet en 2022 et 2023 et avons sous-estimé à la fois la probabilité et l’impact d’un ralentissement plus large”, ont écrit les fondateurs dans une note annonçant les licenciements. Ils ont dit qu’ils devaient maintenant construire “différemment pour les périodes plus difficiles”.

Stripe envisage une cotation directe ou une transaction sur le marché privé et a embauché Goldman Sachs et JP Morgan pour donner des conseils sur l’accord, CNBC a appris.

