Strip de Las Vegas : Deux morts et six blessés dans une attaque au couteau devant un casino | Nouvelles américaines

Deux personnes sont mortes et six ont été blessées lors d’une attaque au couteau devant un casino du Strip de Las Vegas.

L’agresseur, nommé par la police sous le nom de Yoni Barrios, 32 ans, était armé d’un grand couteau de cuisine lors de l’attaque “non provoquée”.

On pense que des showgirls et des artistes de rue font partie des blessés de l’attaque sur Las Vegas Boulevard, en face du casino et de l’hôtel Wynn, vers 11h40.

Sur les six blessés transportés à l’hôpital, trois sont dans un état critique et les trois autres seraient stables.

Le bureau du coroner du comté de Clark a nommé les deux personnes décédées en tant que résidents de Las Vegas Brent Hallett, 47 ans, et Maris Digiovanni, 30 ans, selon les informations locales.

Barrios, qui n’habite pas la ville, s’est enfui à pied mais a été poursuivi par des passants et arrêté.

Il fait face à deux chefs d’accusation de meurtre et six de tentative de meurtre, a annoncé vendredi le département de la police métropolitaine de Las Vegas.

La police a récupéré un “grand couteau à longue lame” qui aurait été utilisé lors des attentats.

Aucun autre suspect ne serait impliqué.

La police a déclaré qu’il était trop tôt pour spéculer sur un mobile et que l’attaque était “difficile à comprendre”.

Cependant, un témoin a déclaré à une chaîne de télévision locale que le suspect était un chef qui voulait prendre une photo avec un groupe de showgirls et son couteau.

Il s’est déchaîné lorsque le groupe a refusé, a déclaré la femme à KTNV.

Image:

L’attaque s’est produite jeudi matin et des témoins ont déclaré avoir vu beaucoup de sang et entendu des cris Pic: AP



Image:

La police a trouvé un couteau avec une longue lame sur les lieux et a déclaré que personne d’autre n’était impliqué dans l’attaque Pic: AP



D’autres témoins ont déclaré avoir vu “beaucoup de sang” et entendu des cris de victimes.

Jason Adams a déclaré à KLAS-TV : “Ce type est venu, a couru et a commencé à poignarder cette dame devant moi et elle a couru autour des escalators et elle a essayé de se lever sous le pont et sa petite amie essayait de l’aider”, a-t-il déclaré. .

Le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, a déclaré: “Les habitants et les touristes sont les victimes de ce crime.”

Steve Sisolak, le gouverneur du Nevada, a écrit sur les réseaux sociaux : “Nos cœurs sont avec tous ceux qui sont touchés par cette tragédie”.

“Au niveau de l’État, nous continuerons à travailler avec des partenaires des forces de l’ordre pour mettre à disposition des ressources sur le terrain et garantir que le Strip de Las Vegas reste un endroit sûr et accueillant pour tous.”