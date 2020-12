Avec plus de 13 millions de téléspectateurs, les stars de Strictly Come Dancing sont parmi les mieux reconnues à la télévision.

Mais avant de devenir célèbre dans l’émission BBC One, lancée en 2004, certains juges et danseurs professionnels ont eu un look complètement différent.

D’un « goth » aux cheveux longs à la danseuse déchirée devenue juge et à la star ardente qui a déjà brûlé pour la caméra dans un tournage hunky, The Mirror révèle comment étaient vos favoris avant de rejoindre le studio Strictly …

Craig Revel Horwood









Le danseur, chorégraphe, metteur en scène, chef d’orchestre et chanteur australo-britannique a commencé sa carrière de danseur à Melbourne.

À seulement 17 ans, Craig, 55 ans, a gagné de l’argent en apparaissant comme drag queen dans les bars et les clubs avant de déménager au Royaume-Uni pour poursuivre sa carrière en 1989.

En 1990, il épousa son ex-femme, Jane, née à Welsh Caerphilly, alors qu’il avait 25 ans et 30 ans.

Le couple s’est rencontré alors qu’il partageait une maison à Londres où il jouait dans Miss Saigon.

Dans son autobiographie «All Balls and Glitter: My Life», Craig a expliqué: «Peu à peu, notre intimité s’est transformée en une relation appropriée.

«Jane avait en fait pensé que j’étais gay lors de notre première rencontre.







«Au début de 1990, Jane et moi sommes devenus un objet. Nous résidions dans un appartement d’une chambre à Crouch End, qui était très romantique – un peu comme Robert Redford et Jane Fonda à Barefoot in the Park.

Craig – qui est maintenant fiancé à l’horticulteur Jonathan Myring – a déclaré que sa sexualité ne préoccupait ni l’un ni l’autre.

Il a poursuivi: «J’étais à la fois gay et hétéro, donc être bisexuel, ce n’était pas un gros problème pour moi ou pour elle. Nous étions deux personnes qui s’aimaient, se réunissaient et voulaient avoir des enfants avant qu’il ne soit trop tard. «

Ils se sont séparés deux ans et demi plus tard quand elle serait tombée amoureuse d’un autre homme mais restait de solides amis. À tel point qu’elle a passé des vacances avec Craig et Jonathan et est sur la liste des invités pour leur mariage.

Craig a rejoint Strictly lorsque la série a été lancée pour la première fois en 2004 et est le seul juge à être apparu dans chaque émission.

Shirley Ballas









Originaire de Wallasey dans le Merseyside, Shirley a commencé à danser à sept ans, se frayant un chemin vers le sommet pour remporter des titres mondiaux en latin et en salle de bal.

Elle a divorcé deux fois et a un fils Mark, 32 ans, issu de son deuxième mariage avec sa collègue danseuse Corky Ballas.

À seulement 15 ans, elle a déménagé dans le Yorkshire du Nord pour s’associer au champion britannique de la salle de bal Nigel Tiffany.







Elle a ensuite été associée au danseur Sammy Stopford, qu’elle a épousé alors qu’elle n’avait que 18 ans.

Après leur séparation cinq ans plus tard, elle épousa Corky et déménagea au Texas pour concourir aux États-Unis.

Ils ont divorcé en 2007 et elle a remplacé Len Goodman en tant que juge en chef de Strictly en 2017.

Neil et Katya Jones







La danseuse russe a rencontré son ex-mari lors d’une compétition à Blackpool en juillet 2008 – quelques semaines seulement après sa séparation de son partenaire de danse et petit ami Igor Astafiev.

Katya, alors adolescente, avait déjà dansé dans des concours de latin amateur en Russie sous son nom de naissance Ekaterina Solokova avec Igor.

C’est au Royaume-Uni qu’elle s’est associée avec le danseur britannique d’origine allemande Neil – qui s’était récemment séparé de sa partenaire russe Veronika Klyushina – par le coach de danse Richard Porter.







En réfléchissant à sa visite, Katya a admis que la dernière chose à laquelle elle pensait était de trouver un nouveau partenaire, mais a rapidement cliqué avec Neil.

Elle a dit OK! magazine: « Ce fut une période compliquée de ma vie. J’avais 18 ans et dans une mauvaise passe. J’étais censé concourir mais je m’étais séparé de mon partenaire.

«Ma mère a dit que nous devrions y aller de toute façon et mon professeur Richard Porter a dit qu’il avait quelqu’un en tête, qui s’est avéré être Neil.

Le couple est rapidement devenu professionnel et partenaire romantique, devenant quatre fois champions nationaux britanniques invaincus et trois fois vainqueurs des championnats du monde amateur latins.

Neil a proposé en 2012, la paire se mariant à Londres en août 2013 avant d’annoncer leur séparation en 2019 – 10 mois après que Katya se soit serrée les lèvres avec son partenaire de célébrité de 2018, Seann Walsh.

Kevin Clifton









Lors de sa première audition Strictly, Kevin Clifton s’est habillé tout de noir pour correspondre à ses cheveux maigres et noirs, ses yeux bordés de khôl et son vernis à ongles jet.

Il voulait envoyer un message clair: « Ne pensez pas que je suis votre danseur de salon moyen, les gars. »

Dans un Strictly spécial, Kevin a rappelé une fois cette audition désastreuse avec Karen Hauer, alors petite amie.

«Ils ont dit: ‘Nous adorerions emmener Karen, mais pas ce type.

«Nous n’avons pas besoin de cet épouvantail gothique qui pense qu’il est la rock star de la salle de bal.»







Kevin, 38 ans, a de nouveau été rejeté l’année suivante lorsqu’il a auditionné aux côtés d’Aljaz Skorjanec et de sa femme Janette Manrara.

Après son deuxième rejet, Kevin est apparu dans la bande-annonce en tant que « danseur invisible » – un homme en body dansant avec des célébrités, qui a été brossé à l’aérographe.

Cela en valait la peine, car cela l’a finalement accepté dans la série.

Dianne Buswell







Née à Bunbury, en Australie occidentale, Dianne n’avait que quatre ans lorsqu’elle a commencé à danser et a travaillé comme coiffeuse à plein temps avant de devenir professionnelle à 21 ans.

À propos de sa carrière audacieuse, elle a déclaré à Sustain Health: «En tant que danseuse amateur, j’avais concouru pendant des années avec mon frère Andrew.

« C’était un vrai défi d’entrer à plein temps dans le monde de la danse professionnelle. C’est super compétitif. J’étais très nerveux à ce sujet. »







Dianne, 31 ans, a rejoint une compagnie de danse nationale avant d’apparaître dans So You Think You Can Dance Australia et en Australie dans Dancing With The Stars en 2015.

Deux ans plus tard, elle a déménagé au Royaume-Uni pour rejoindre Strictly, où elle est devenue instantanément reconnaissable pour ses cheveux rouge feu.

Et Dianne – qui est une brune naturelle mais qui a tout expérimenté, du noir au blond – a déclaré que ses cheveux roux faisaient partie de son identité.

«C’est la seule chose que je ne souhaite pas changer», dit-elle.

« Ce ne serait pas facile, parce que cela me semble être une si grande partie de moi. Je le colorie moi-même et il a fallu des années pour obtenir la teinte que j’aime. »

