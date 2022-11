Strictly star Tyler West vu pour la première fois depuis qu’il a obtenu la botte alors qu’il se promenait à Blackpool avec Dianne Buswell

TYLER West est sorti pour la première fois depuis qu’il a reçu la botte de Strictly Come Dancing dimanche soir.

Le DJ Kiss FM a été aperçu en train de faire un visage courageux alors qu’il se promenait dans Blackpool avec sa partenaire de danse Dianne Buswell.

Le couple s’est promené sous la pluie après avoir filmé l’émission des résultats[/caption] CH-IMAGES

Tyler a réussi à sourire pendant que Dianne regardait au loin[/caption] CH-IMAGES

Tyler s’est arrêté pour caresser un chien mignon[/caption]

Tyler et Dianne sont allés se promener le long du front de mer dimanche matin, quelques heures seulement après avoir enregistré les résultats de l’émission qui pré-enregistre un samedi soir.

Le duo a réussi à sourire en bravant les températures froides du Nord pour prendre l’air.

Après s’être effondrés du spectacle lors de la danse contre Molly Rainford et Carlos Gu, la paire s’est renforcée dans des doudounes, un pantalon noir et des baskets alors qu’ils faisaient le point le lendemain matin.

Tyler est apparu absorbé par son téléphone à un moment donné tandis que Dianne lui tenait compagnie pendant la promenade.

À un moment donné, le couple s’est arrêté et a discuté avec un membre du public avant de porter son attention sur le chien du fan.

Tyler a même caressé la tête de l’adorable chiot, qui portait également une veste pour se protéger du climat froid et pluvieux.

Ce week-end, le mastodonte de la BBC est revenu à Blackpool après une absence de deux ans du domicile de la salle de bal en raison de la pandémie.

Tyler et Dianne ont interprété la Salsa sur un KC & The Sunshine Band Megamix et ont marqué 35 points sur 40.





Mais ce n’était pas suffisant pour les sauver de la danse contre Molly et Carlos, qui ont également obtenu le même score des juges.

En fin de compte, ce sont Tyler et Dianne qui ont été envoyés faire leurs valises, laissant de nombreux fans furieux car Molly a été en bas deux fois de plus que lui au cours de la série.

Suite au résultat, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux comme l’un d’eux a déclaré : « Molly a plus de vies que n’importe quel chat ! Comment diable ont-ils pensé qu’elle était meilleure que Tyler !

“Dévasté que Tyler soit parti #Strictly”, a déclaré un autre spectateur.

Un troisième fan a déclaré: “nooooooo Tyler est mon préféré.”

“Volé”, a tweeté un quatrième téléspectateur.

Tyler et Dianne étaient considérés comme les favoris pour atteindre la finale plus tôt dans la compétition[/caption]