Strictly star Tess Daly, 54 ans, montre ses jambes interminables en tenue de sa ligne de maillots de bain à succès

TESS Daly se sent loin du bleu alors qu’elle célèbre le succès fulgurant de sa ligne de maillots de bain.

L’hôte de Strictly Come Dancing, 54 ans, a vu une augmentation de 300% des ventes de sa gamme Naia Beach.

La collection de luxe est stockée à travers l’Amérique, les Caraïbes, l’Europe et maintenant le Moyen-Orient grâce au soutien de copains célèbres, dont Amanda Holden.

Cela survient alors que Tess signe un nouveau contrat de deux ans avec la BBC pour continuer son émission phare.

Nous avons précédemment révélé comment Tess a dit qu’elle avait presque souffert de « burnout » après la naissance de son premier enfant.

Elle a révélé qu’elle allaitait Phoebe alors qu’elle se remettait d’une césarienne, et la co-présentation de la deuxième série de l’émission à succès de la BBC en 2005 aux côtés de feu Sir Bruce Forsyth, l’a poussée au bord du gouffre.

Elle a déclaré: «C’était le plus proche que je connaisse de l’épuisement professionnel.

« J’ai eu de la chance d’avoir un emploi où retourner, car l’industrie dans laquelle je travaille est incroyablement instable.

« Mais allaiter et vivre télévision ne sont pas les choses les plus simples à gérer, et en plus les dormir la privation était intense et débilitante.

« Bien que j’aie réussi à faire mon travail et à être la mère de mon bébé, j’étais épuisée. »

La mère de deux enfants, mariée à Radio 2 hôte Vernon Kay, a déclaré Psychologies Magazine qu’elle se sentait hors de son espace de tête habituel par des luttes qu’elle n’était pas habituée à vivre.