Strictly star signe une nouvelle émission télévisée terrifiante avec Max George et Gazza

Une star de STRICTLY Come Dancing s’est inscrite pour une nouvelle émission télévisée terrifiante avec Max George et Paul Gascoigne.

L’ancien boxeur olympique Nicola Adams – qui a participé au concours de danse de la BBC en 2020 – devrait rejoindre une foule de visages célèbres dans la nouvelle émission de Channel 4 Scared Of The Dark.

Nicola s'est inscrite pour participer à l'émission de Channel 4

Max George s'est également inscrit à l'émission Channel 4

Un initié de la télévision a confirmé que Nicola, 39 ans, avait été inscrite après avoir « voulu se pousser » dans la nouvelle émission terrifiante.

L’idée originale de Channel 4, Scared Of The Dark verra des célébrités tester leur courage en se voyant refuser la lumière pendant des jours.

Une source a déclaré au Sun : “En tant qu’athlète, Nicola veut toujours se dépasser, mais vivre sans lumière du jour sera le test ultime de nerf, d’endurance et de volonté.

“Si elle pensait que le ring de boxe ou la piste de danse Strictly était difficile, cela amènera les choses à un nouveau niveau qu’elle n’aura jamais connu auparavant.”

Channel 4 a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par Sun Online.

Nicola devrait rejoindre l’ancien footballeur de Newscatle Paul, 55 ans, dans sa première série de divertissement depuis The Weakest Link en 2009.

Un initié a déclaré: “Malgré l’ampleur du défi, Gazza a réussi toutes ses évaluations avec brio et le tournage du programme commencera sous peu.”

Alors qu'un autre boxeur, Chris Eubanks, s'est également inscrit au nouveau spectacle terrifiant pour survivre dans l'obscurité totale.





Une source a déclaré au Sun : « Chris est toujours prêt à relever de nouveaux défis, alors quand il a été approché à propos de cette nouvelle série de télé-réalité, il était bien partant.

“C’est un dur à cuire depuis ses années sur le ring de boxe, mais cette émission mettra à l’épreuve même les personnages les plus forts. Non seulement c’est physiquement difficile, mais vivre dans l’obscurité totale sera également un énorme défi mental.

Max George s’est également inscrit pour participer – aux côtés de l’ancien I’m A Celebrity. . . Fais-moi sortir d’ici! la gagnante Scarlett Moffatt.

Un initié de la télévision a déclaré: “Max est toujours une bonne valeur et il était vraiment intrigué par l’expérience et vraiment intéressé par la façon dont son corps et son esprit réagiraient dans ces circonstances.

“Scarlett a un peu plus peur mais le prendra de bonne humeur.

“Avoir un camarade Geordie impliqué sous la forme de Gazza signifie qu’elle aura quelqu’un sur qui rebondir.”

Paul Gascoigne a signé pour Scared Of The Dark