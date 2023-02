Strictly star risque la fureur des cadres avec des farces sur d’autres danseurs

La star de STRICTLY, Neil Jones, a risqué la fureur des chefs de tournée en faisant des farces aux autres membres de la troupe, notamment en mettant de la moutarde dans leurs chaussures.

Le danseur professionnel, 40 ans, adore semer la pagaille, révèlent des sources.

Cinéma secret

Neil Jones aime semer la pagaille, révèlent des sources[/caption] Rex

L’un d’eux a déclaré: “Neil a un sens de l’humour enjoué et pense qu’il est hilarant de faire des farces à des amis entre les spectacles.

«Ses favoris incluent emballer les affaires des gens dans du film alimentaire, déplacer leurs voitures à différents endroits du parking et mettre de la moutarde dans leurs chaussures.

«Une fois, il a commandé tout le menu du petit-déjeuner à l’hôtel où séjournaient les acteurs et l’a fait livrer à Tyler West.

“Tyler était évidemment perplexe par la façon dont cela s’est passé et les patrons ont dû intervenir pour régler les choses.”

Neil a commencé à sortir avec la beauté de Love Island, Chyna Mills, 24 ans, il y a un peu plus de six mois, et a déménagé à Leeds pour être avec elle.

Un initié a déclaré: “Chyna et Neil sont inséparables et veulent passer le plus de temps possible ensemble.

“Ils ont tous les deux des horaires fous, donc il peut être difficile de s’intégrer, alors ils ont décidé que même s’ils pouvaient juste passer la nuit ensemble, cela suffirait.”

Le couple a confirmé leur relation lors d’un voyage romantique à Paris en août.

mr_njonesofficial/ Instagram

Neil a commencé à sortir avec la beauté de Love Island Chyna Mills il y a un peu plus de six mois[/caption] BBC/Ray Burmiston

Une fois, Neil a commandé l’intégralité du menu du petit-déjeuner à l’hôtel où séjournaient les acteurs et l’a fait livrer à Tyler West.[/caption]