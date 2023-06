Strictly star remporte une nouvelle émission de téléréalité scandaleuse après avoir quitté le programme de la BBC

SI vous pensiez que la vie de Rylan Clark manquerait de rebondissements après avoir quitté Strictly et terminé le tournage de l’Eurovision de cette année, alors détrompez-vous.

Je peux révéler que tout juste sorti de son concours de chansons avec la BBC à Liverpool, Rylan a commencé à travailler sur une nouvelle émission de téléréalité amusante et fringante pour Prime Video.

Getty

L’animateur est en train de filmer le programme encore sans nom en ce moment en Grèce.

Il suivra un groupe de jeunes Britanniques alors qu’ils tentent de gérer un bar sur l’île festive de Zante.

Une source télévisée a déclaré : « Cette émission ne pourrait pas être plus parfaite pour Rylan.

«Il a été très pointilleux pour s’inscrire pour animer une nouvelle émission de téléréalité après Big Brother, mais c’est tout simplement idéal.

« C’est amusant, sexy et les acteurs sont tous prêts à rire. En plus de travailler ensemble pour mettre en place le bar, le groupe vit tous ensemble.

« Donc, bien que ce ne soit pas une émission de rencontres, il serait irréaliste de s’attendre à ce que ces jeunes ne se livrent pas à un peu de plaisir au soleil. »

Rylan a publié une série de photos de soleil sur son Instagram, notamment d’une balade en hors-bord.

Les fans pensaient qu’il prenait une pause bien méritée après la folie de l’Eurovision le mois dernier.

Au lieu de cela, il a secrètement filmé la nouvelle émission.

Une source a déclaré: « Rylan est tellement excité par ce projet et il arrive à un moment parfait pour lui.

« Tout le monde se demandait ce qu’il ferait après avoir quitté It Takes Two. »

L’émission sera lancée sur Prime Video l’année prochaine.

Lorsque Rylan a annoncé qu’il quittait le spin-off de Strictly en avril, les téléspectateurs ont estimé que cela devait être parce qu’ITVX l’avait inscrit comme hôte de son redémarrage de Big Brother.

Mais il a insisté sur le fait qu’il voulait juste « s’asseoir à l’intérieur en pyjama » pendant un moment. . . et des maillots de bain, à première vue.

GC et un RR

LE seul moyen est dans une Rolls-Royce pour Gemma Collins alors qu’elle se dirige vers Celebrity Antiques Road Trip.

Le GC a été rejoint par son ami, le présentateur de télévision et de radio Melvin Odoom, pour filmer la nouvelle série de l’émission BBC Two qui sera diffusée plus tard cette année.

Et bien sûr, ils se sont dirigés vers le comté d’Essex de l’ancienne star de Towie pour chercher des trésors.

Lors du road trip, des célébrités sont jumelées à des experts en voitures classiques et mises au défi de trouver des antiquités à vendre aux enchères.

J’ai entendu dire qu’un sous-bock de Sugar Hut valait de la menthe ces jours-ci.

Fred fait pipi dehors ? Oui oui

Fred Sirieix de FIRST Dates prend des mesures extrêmes pour aider à protéger l’environnement – en faisant pipi dehors pour éviter de tirer la chasse d’eau.

Le maître d’hôtel de l’émission Channel 4 admet qu’il rend fou son partenaire Fruitcake avec ses habitudes de pipi non conventionnelles.

Getty

Le Français Fred a déclaré : « Je veux sauver la planète ! Sérieusement, sept litres d’eau à chaque fois que vous faites pipi ?

« Savez-vous combien de fois je vais aux toilettes pour faire pipi ? C’est fou! Je fais [wee in the garden] parfois.

« Le soir, surtout, parce que je sors et regarde les étoiles. Je profite juste de l’univers et puis je fais pipi, c’est sympa.

Espérons juste que les voisins de Fred gardent leurs rideaux fermés.

Aide de quête pour le chef

MICHEL Roux Jr déclare que sa nouvelle émission de cuisine Five Star Kitchen: Britain’s Next Great Chef aidera à identifier les talents culinaires de classe mondiale qui ont besoin d’un coup de pouce.

La série en six parties de Channel 4, qui sera lancée jeudi prochain, verra les chefs se battre pour avoir la chance de diriger leur propre restaurant dans le chic hôtel londonien The Langham.

Michel dit que l’inflation signifie que les lieux de restauration des cuisiniers talentueux font faillite.

S’adressant exclusivement à The Sun’s TV Mag, qui sortira demain, il a déclaré : « Pour être une entreprise prospère, vous devez réaliser des bénéfices. Notre industrie est jonchée de génies qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts.

« Vous voyez des chefs utiliser des ingrédients de luxe et vous ne comprenez pas que le gaspillage, c’est de l’argent.

« Avant que vous ne vous en rendiez compte, l’entreprise a fait faillite. »

Espérons que sa cuisine cinq étoiles pourra vous aider.

Lucy : Mes peurs de troller

Un FACE-off avec Phil Mitchell laisserait beaucoup d’entre nous trembler – mais c’est la pensée des contrecoups des médias sociaux qui inquiète le plus la retourneuse de savon Lucy Benjamin.

Son personnage Lisa Fowler est de retour sur EastEnders après avoir fui Albert Square il y a 20 ans lorsqu’elle a abattu Phil.

BBC / Kieron McCarron

Mais alors que Lucy se prépare à diffuser ses scènes ce soir, elle a avoué que c’est difficile d’affronter les trolls du feuilleton.

Elle a déclaré au podcast Soap From The Box: «C’est une bête différente de nos jours.

« Je suis tellement content que lorsque je faisais l’émission auparavant, nous n’avions pas de pression sur les réseaux sociaux. Je pourrais m’en sortir. Il faut être fort pour ça. »

Lucy est brièvement revenue en 2019 pour aider sa fille à s’échapper après que Keanu Taylor, joué par Danny Walters, a été abattu.

Cette fois, elle apparaîtra avec sa petite-fille Peggy en remorque.