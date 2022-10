Strictly star regarde des mondes loin de la salle de bal en un clin d’œil avec la fin de la grand-mère

KAI Widdrington a partagé un hommage émouvant à sa défunte grand-mère sur Instagram après sa sortie de Strictly Come Dancing cette année.

Le danseur professionnel, qui sort avec sa co-star Nadiya Bychkova, avait l’air méconnaissable dans le cliché de retour.

Bbc

Kai a dansé avec la star de Loose Women, Kaye Adams, mais ils ont été le premier couple à voter cette année[/caption]

Bbc

Kaye et Kai affrontaient Matt Goss et Nadiya Bychkova[/caption]

Il a écrit à côté de la douce photo: “Tu me manques tous les jours grand-mère” à côté d’un emoji au cœur rouge.

Kai, 27 ans, a été le premier professionnel à quitter la compétition cette année aux côtés de la star de Loose Women, Kaye Adams, après que le présentateur ait été exclu de l’émission.

Elle n’a pas réussi à impressionner le jury et les téléspectateurs avec sa performance du Charleston to Music! Musique! Musique!

Kaye s’est retrouvée face à Goss, 54 ans, qui s’est rendu sur la piste de danse avec sa partenaire Nadiya Bychkova pour interpréter leur samba sur Night Fever des Bee Gees, ce qui a suffisamment impressionné les juges pour lui valoir au moins une semaine de plus dans la compétition.

Cependant, la juge en chef Shirley Ballas a révélé qu’elle était “absolument mortifiée” que ses collègues juges de Strictly Come Dancing aient voté pour renvoyer Kaye et Kai chez eux.

La danseuse de salon de 62 ans est juge en chef du concours de danse des célébrités BBC One depuis 2017.

S’adressant à The One Show à propos de la première danse de la 20e série de Strictly, Ballas a déclaré: «J’ai juste senti le soir que les deux couples avaient fait des erreurs, mais la qualité de Kaye était de loin supérieure ce soir-là.

“J’étais absolument mortifié qu’elle soit partie pour être tout à fait honnête.”





Ballas a poursuivi: “J’aime mes collègues juges, et nous sommes tous là pour faire un travail, mais c’est celui qu’ils n’ont pas tout à fait réussi.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle et ses collègues juges en venaient à des désaccords au sein du panel, Ballas a répondu: «Non, pas du tout.

«Vous savez, parfois, je suis juste ravi quand ils peuvent être d’accord et ce n’est pas mon travail de renvoyer quelqu’un chez lui.

“Mais [Adams] était, et avait, le plus beau mouvement. Elle était fluide et j’aime la fluidité. Alors voilà.