Strictly star prête pour un énorme nouveau travail à la télévision alors que les patrons de la BBC profitent de sa popularité

SES mouvements de danse incroyables et son sourire contagieux ont vu Hamza Yassin passer d’un présentateur peu connu à l’un des favoris de Strictly cette année.

Mais même si lui et sa partenaire de danse Jowita Przystal ne remportent pas le très convoité trophée Glitterball, il est toujours un gagnant car je peux révéler qu’il obtient son propre spectacle sur la nature.

Hamza Yassin de Strictly, avec Jowita Przystal, obtient son propre spectacle sur la nature alors qu’il espère suivre les traces de son idole Sir David Attenborough[/caption]

Soucieux de tirer le meilleur parti de sa popularité sur le concours de danse, les producteurs veulent inscrire Hamza pour un autre projet Beeb, qui n’a pas encore de nom.

Cela pourrait le voir marcher sur les traces de son idole, l’historien naturel Sir David Attenborough.

Un initié de la télévision a déclaré: « Il a fait sensation sur Strictly cette année, venant d’être un inconnu virtuel pour devenir un grand favori parmi les téléspectateurs et les juges.

“C’est pourquoi il a toujours été près du sommet du tableau de bord chaque semaine et n’a jamais été dans le dance-off.

“Mais sa popularité est autant liée à sa personnalité et à son humilité qu’à toute autre chose – et c’est ce que les patrons souhaitent développer davantage.”

Hamza est un grand fan de la faune et possède un diplôme en zoologie avec conservation et une maîtrise en photographie biologique et une maison dans les Highlands écossais où il peut être aussi proche que possible de la nature.

Il a présenté une série d’émissions liées à la nature pour la BBC et Channel 4, notamment Animal Park et Scotland: Escape to the Wilderness.

Il a même travaillé sur des émissions animées par Sir David mais n’a pas encore rencontré le trésor national.

Sir David a également un lien avec Strictly.

Le mois dernier, il a fourni une voix off pour une routine de danse sur le spectacle, célébrant les programmes de la nature dans le cadre des célébrations du centenaire de Beeb.

Sûrement surprendre Hamza avec une rencontre avec son héros est un objectif ouvert pour les producteurs de Strictly.

REDDY À MOLL

MOLLY RAINFORD est une propriété brûlante après avoir réalisé des performances sensationnelles sur Strictly Come Dancing.

Et elle a de nouveau fait de son mieux cette semaine lorsqu’elle s’est montrée glamour pour les Bafta Children & Young People Awards à Londres.

Molly Rainford impressionne dans une tenue rouge pour les Bafta Children & Young People Awards à Londres[/caption]

L’actrice était l’invitée idéale car, avant de s’inscrire au concours de danse, Molly était surtout connue pour avoir joué le rôle principal dans Nova Jones sur Children’s BBC.

Mais après avoir eu 22 ans la semaine dernière, il est juste de dire qu’elle a grandi maintenant.

RUSSELL SE CROIX

Les CRITIQUES pensaient que le jeu était aussi instable que les décors mais, pour beaucoup, Crossroads était une télé à ne pas manquer.

L’un de ses plus grands fans était l’écrivain de It’s A Sin Russell T Davies, qui a maintenant écrit un drame sur le feuilleton ITV.

Helen Bonham Carter, qui jouera Noele, a déclaré: “Quand j’ai lu le scénario, c’était comme un cadeau, c’est une évidence”[/caption]

La série en trois parties Nolly se penche sur la vie de l’actrice Noele Gordon, qui a joué Meg Mortimer de la série, et sa hache soudaine de Crossroads.

Il a déclaré: «J’ai toujours été fasciné par la raison pour laquelle Nolly a été limogé. Si triste. J’ai toujours pensé qu’il y avait une histoire cachée là-dedans, j’ai fait des recherches et j’avais raison.

Helen Bonham Carter, qui jouera Noele, a déclaré : « Quand j’ai lu le scénario, c’était comme un cadeau, c’est une évidence.

“Je suis allé sur YouTube et j’ai vu Noele le soir où elle a été virée et j’ai pensé : ‘Mon Dieu, cette femme a du cran.’ Je pensais que si certains de ses tripes déteignaient sur moi, ce ne serait qu’un bonus.

Nolly sera diffusé sur ITVX l’année prochaine.

Vérités à la maison L’UNE des stars du thriller sur la drogue de Netflix Narcos: Mexico a critiqué la façon dont il décrivait sa patrie. Le Mexicain Diego Calva, qui jouait le baron de la drogue Arturo Beltran Levya, a déclaré: “La façon dont ils ont montré mon pays – il y a beaucoup de vérité, et c’est incroyable, mais il y a aussi beaucoup de mensonges.”

FANS DE MURRAY, PRENEZ DES NOTES

AL MURRAY a révélé comment il avait gagné de l’argent supplémentaire lors d’un concert de stand-up.

Tout en faisant un spectacle en tant que son alter ego The Pub Landlord, le comédien a déclaré au public qu’il allait expliquer comment la Banque centrale européenne fonctionne en collectant la monnaie de rechange de ceux du premier rang – et ne la rend pas.

Al Murray a révélé comment il avait gagné de l’argent supplémentaire lors d’un concert de stand-up[/caption]

Mais à une occasion, un parieur a remis un billet de 50 £ et l’a réclamé des semaines plus tard.

S’exprimant sur le podcast Out To Lunch de Jay Rayner, Al explique: «Nous avons envoyé ces lettres au théâtre, puis à ma direction –« Il m’a volé 50 £ ».

“J’avais l’habitude de dire” Donnez-moi votre petite monnaie, donnez-moi votre lâche, pas votre pliage “.”

Cela paiera au moins trois pintes de bière aux prix d’aujourd’hui.

EDDIE DANS LA LÉGENDE D’ARTHUR

EDDIE MARSAN est en tête d’affiche dans un nouveau drame à venir sur la plateforme de streaming ITVX appelé The Winter King.

L’acteur britannique, qui a joué “l’homme du canoë” John Darwin dans Le voleur, sa femme et le canoë, prend le rôle d’Uther, haut roi de toute la Dumnonie, dans le drame arthurien, basé sur Warlord Chronicles de Bernard Cornwell.

Eddie Marsan jouera dans le nouveau drame ITVX intitulé The Winter King[/caption]

The Winter King se déroule au cinquième siècle, bien avant que la Grande-Bretagne ne soit unie, dans un pays de factions et de tribus en guerre lorsque le monde était un endroit brutal.

Iain De Caestecker de la salle de contrôle joue un jeune Arthur, tandis que la star de SAS Rogue Heroes Stuart Campbell assume le rôle de Derfel qui se transforme d’orphelin laissé pour mort en le plus vrai de tous les seigneurs de guerre.

Ellie James de I May Destroy You est Nimue, une prêtresse sauvée par Merlin (Nathaniel Martello-White).

Le tournage est en cours au Pays de Galles et dans le West Country. Il devrait être diffusé fin 2023.