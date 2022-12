Strictly star déclenche une querelle alors qu’elle se heurte à une célébrité à propos d’Helen Skelton quelques jours avant la finale

Un professionnel de STRICTLY Come Dancing a déclenché une querelle avec l’un des candidats de cette année quelques jours avant la finale.

Joanne Clifton, qui a quitté Strictly en 2016, s’est heurtée à Jayde Adams à propos des commentaires qu’elle a faits à propos de la finaliste Helen Skelton.

Mais Jayde – avec sa partenaire professionnelle Karen Hauer – n’était pas d’accord avec les paroles de Joanne[/caption]

Helen se battra pour le Glitterball ce week-end[/caption]

La danseuse Joanne, 39 ans, a partagé ses réflexions sur les quatre derniers couples et a insisté sur le fait que l’animatrice de Countryfile, Helen, également âgée de 39 ans, devait garder confiance pour réussir ce week-end.

Mais le comédien Jayde, 38 ans – qui a quitté la série au cours de la cinquième semaine – l’a rapidement appelée.

Elle a tweeté: “Avant #Strictly Helen était la 2e femme seulement, pour terminer l’ultra marathon namibien de 78 milles 23h 45. Kayaké sur l’Amazone, 150m de corde raide au-dessus de la centrale électrique de Battersea, pédalé jusqu’au pôle Sud, télévision, radio, carrière sportive et avait 3 bébés dont un qu’elle a elle-même mis au monde. Pas sûr? HAHAHAHA.”

En réponse, Joanne a écrit: «Je ne suis pas sûre de ce commentaire. Je commente ÉVIDEMMENT sa confiance dans la danse de salon, pas sa vie.

“Parce que mon article est OBVS à propos de Strictly.

“Peut-être devrions-nous dire des choses positives, les encourager et les célébrer comme finalistes au lieu d’en faire quelque chose de négatif ?”

Helen et son partenaire professionnel Gorka Marquez affronteront Hamza Yassin et Jowita Przystal, Fleur East et Vito Coppola et Molly Rainford et Carlos Gu pour avoir la chance de remporter le très convoité trophée Glitterball.

La grande finale de Strictly Come Dancing 2022 sera diffusée ce samedi (17 décembre 2022) à 19h05 sur BBC One.





Ce sera un événement épique avec une durée de fonctionnement massive de deux heures et demie.

L’épisode de la longueur du film se terminera à 21h35, avec l’annonce du gagnant.