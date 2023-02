Strictly star braconnée pour une autre émission à succès de la BBC

Les stars STRICTEMENT sont souvent emmenées chez Celebrity MasterChef – et je peux révéler qu’un autre des professionnels s’est inscrit.

Aussie Dianne Buswell suit les traces de ses copains de l’émission de danse BBC1, Oti Mabuse et Katya Jones.

La compétition à haute pression de BBC1, jugée par John Torode et Gregg Wallace, est généralement diffusée en été.

Un initié de la télévision a déclaré: «Les stars à proprement parler semblent toujours être populaires auprès des producteurs de MasterChef, sans parler des téléspectateurs à la maison.

« C’est pourquoi presque chaque année, ils sélectionnent un visage célèbre dans les rangs des pros de l’émission. Et ils semblent toujours s’en sortir plutôt bien.

“Bien que leurs talents de danseur ne les aident pas beaucoup dans la cuisine, leur compétitivité naturelle leur donne un avantage sur de nombreux autres cuisiniers célèbres.”

Parmi les autres professionnels de Strictly qui ont participé, citons AJ Pritchard, Johannes Radebe et Gleb Savchenko.

Mais Dianne pourrait avoir un petit plus à apporter au spectacle car la cuisine, avec la danse, est l’une de ses plus grandes passions.

Elle a déclaré récemment: «Quand j’ai le temps, j’adore cuisiner.

“Ma mère est italienne et j’ai grandi en apprenant à cuisiner avec elle.

« J’ai toujours été assez gourmand. J’ai deux frères aînés, mon père aime la nourriture – nous aimons tous la nourriture dans ma famille.

« J’aime vraiment cuisiner et je suis toujours très intéressé par le régime méditerranéen.

“Ma mère est très soucieuse de sa santé en ce qui concerne les produits qu’elle utilise, j’ai donc grandi en apprenant à cuisiner de bons repas copieux qui sont bons pour vous, en utilisant des ingrédients naturels.”

Espérons que Dianne s’en sorte mieux dans une cuisine compétitive que son petit ami Joe Sugg, avec qui elle est en couple depuis qu’ils ont été jumelés sur Strictly en 2018.

Le YouTuber et acteur s’est effondré sur le sol lors de l’émission Celebrity Great British Bake Off de 2020 sur Channel 4, lorsqu’il s’est évanoui après s’être coupé le doigt.

Au moins, Dianne pourrait le styler comme un mouvement de danse contemporaine si elle fait de même.

RICHE PEUR DE CHER HIT INDICE

Les célébrités sur The Masked Singer essaient généralement d’éviter d’être détectées par les panélistes devant eux.

Mais l’ancien guitariste de Bon Jovi Richie Sambora était conscient d’un super-détective bien plus redoutable – son ex-petite amie Cher.

Richie, qui a été démasqué en tant que Jacket Potato lors de la demi-finale de samedi, a déclaré: «J’ai failli faire une version de Turn Back Time, mais vous savez. . . pour mon ancienne petite amie Cher qui aurait pu le trahir un peu.

“Je pense qu’elle aurait peut-être été flattée.”

Richie, qui a co-écrit et chanté la plupart des plus grands succès de Bon Jovi, a trouvé difficile de porter le costume encombrant.

Il a ajouté: «J’aime garder mon colis serré. Mais le pantalon de Jack. . . mon entrejambe descendait jusqu’à mes rotules.

“Je suis arrivé à la septième semaine et je n’avais aucune idée de qui j’affrontais, mais ensuite Jellyfish (Amber Riley) m’a battu avec ma propre chanson – You Give Love A Bad Name.

“Et Jon Bon Jovi a dit quelque chose sur la façon dont j’ai bien chanté Hallelujah.”

Rhino, Fawn et Phoenix sont en finale de samedi sur ITV1.

BUBBLE UN COUP POUR LIV OZ JOB

OLIVIA ATTWOOD a confirmé que ce sont les règles d’isolement de Covid qui l’ont forcée à quitter I’m A Celebrity après seulement 24 heures en novembre.

La tension artérielle de l’ancienne Love Islander a chuté après son entrée dans le camp, ce qui a inquiété les assureurs d’ITV au cas où elle s’effondrerait ensuite, et elle a été emmenée à l’hôpital.

Elle a déclaré au podcast Private Parts de Jamie Laing: «Les producteurs étaient tous mes producteurs de Love Island et ils étaient éveillés toute la nuit pour voir s’il y avait quelque chose, mais ensuite j’avais brisé la bulle Covid, donc il y avait tellement de problèmes.

“J’ai pleuré pendant tout le chemin du retour d’Australie.”

Maintenant, les fans veulent que les patrons de l’émission la signent pour la série 2023.

Elle mérite une bonne fissure.

LE GOÛT DE LA SICILE D’ANTON

ROSE AYLING-ELLIS a approuvé la nouvelle série de voyage BBC1 de son partenaire de danse Giovanni Pernice avec Anton Du Beke.

L’ancienne actrice d’EastEnders, qui a soulevé le Strictly Glitterball avec le danseur en 2021, fait une apparition aux côtés du couple alors qu’ils partent pour la patrie de Gio, la Sicile.

Il présente Strictly Judge Anton à certaines des spécialités locales alors qu’ils aiment conduire une mini-fourgonnette dans les rues, naviguer sur la mer et promener des lamas.

Gio a déclaré à propos de leur nouveau spectacle : « Dire que cela a été un projet de rêve est un euphémisme.

« Emmener Anton dans ma maison bien-aimée de Sicile était tout simplement bellissima.

“Nous avons dansé, nous avons ri et nous nous sommes bien amusés, avec une culture, une cuisine et une compagnie formidables.”

Anton a ajouté: “Quand j’ai entendu parler de ce voyage pour la première fois, c’était assez irrésistible.”

Anton et Giovanni : Aventures en Sicile commence le mois prochain.

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TALENTS

ILS distribuent des buzzers dorés comme des confettis sur Britain’s Got Talent cette année.

Un huitième concurrent a été envoyé directement à la finale en direct après une décision conjointe des juges Simon Cowell, Alesha Dixon, Amanda Holden et Bruno Tonioli.

Ils ont été transpercés par un danseur qui avait perdu une jambe à cause du cancer mais qui avait déjà utilisé ses bourdonnements «magiques», tout comme les hôtes Ant et Dec.

Un spectateur a déclaré: «Ils ont accepté de se serrer les coudes car ce gamin était si bon. C’était le chaos, mais il ne fait aucun doute que ça fera une super télé.

Habituellement, les juges envoient un seul acte directement à la finale via le buzzer doré, mais Bruno n’a pas compris la convention et l’a appuyée deux fois en une seule séance.

Quand il est là, la vie n’est jamais simple.