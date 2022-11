Strictly: It Takes Two téléspectateurs sérieusement distraits par la tenue audacieuse de Johannes

Les fans de BBC Strictly Come Dancing ont été sérieusement distraits par la tenue de “professeur d’art” de Johannes dans It Takes Two.

Le danseur ne manque jamais d’épater tout le monde avec ses choix audacieux de tenues.

Bbc

Certains fans ont trouvé que Johanne ressemblait à une professeure d’art[/caption]

AP : Association de la presse

Lors de son apparition dans It Takes Two hier soir, le choix vestimentaire de Johanne a certainement fait parler les téléspectateurs de la BBC.

Le danseur professionnel qui s’est associé à la comédienne et présentatrice Ellie Taylor lors de la compétition de cette année a stupéfié les fans dans une chemise blanche surdimensionnée, associée à un pantalon à rayures et un mouchoir aux couleurs vives autour du cou.

Il a terminé son look avec des lunettes de soleil teintées d’orange vif qui l’ont vraiment fait ressortir.

Les fans de l’émission ont estimé que Johanne ressemblait plus à une “professeur d’art” qu’à une danseuse professionnelle.

S’adressant à Twitter pour partager ses réflexions, un fan a écrit: “J’adore les vibrations cool de professeur d’art de la tenue de Johannes aujourd’hui.”

Un autre a ajouté: “Je ne peux pas décider si Johannes opte pour le look d’artiste en blouse ou Katherine Hepburn.”

Un troisième a ajouté: “Est-ce juste moi ou ressemble-t-il à un professeur d’art ou quelque chose?”

Alors qu’un quatrième a souligné: «Est-ce que quelqu’un voit ça? Pourquoi a-t-il l’air d’essayer d’être une sorte de peintre ? »





Le choix de tenue audacieux de Johanne intervient après que Craig Revel Horwood ait donné un score bas « scandaleux » pour lui et sa partenaire Ellie Taylor.

Les scores des juges sont arrivés et Craig a commencé la procédure avec un trois incroyablement bas.

Alors que les autres juges ont donné de meilleurs scores, le couple s’est retrouvé avec seulement 22 points.

Bbc

Johanne et sa partenaire Ellie ont récemment reçu un score incroyablement bas de Craig Revel Horwood[/caption]