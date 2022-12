Strictly: It Takes Two téléspectateurs distraits par la danseuse pro sérieusement glam Nancy Xu

STRICTEMENT: Il faut deux téléspectateurs ont été sérieusement distraits par la danseuse professionnelle Nancy Xu lors de l’émission dérivée.

Le joueur de 31 ans qui est actuellement associé à l’acteur Will Mellor est venu dans la série pour participer au Strictly Pro Challenge.

Les téléspectateurs de la BBC ont été sérieusement distraits par le look “glamour” de Nancy dans l’émission dérivée[/caption]

Les téléspectateurs ont adoré le combo robe lilas et bottes en cuir blanc de Nancy[/caption]

Mais alors qu’elle s’asseyait avec la présentatrice Janette Manrara pour discuter de sa réussite dans la tâche, les fans n’ont pas pu s’empêcher de commenter le choix de garde-robe “glamour” de Nancy.

La danse professionnelle a bercé une robe lilas avec une paire de bottes en cuir blanc.

S’adressant à Twitter pour complimenter la tenue de Nancy, un spectateur a écrit : “La robe de Nancy est tellement rétro des années 70 <3."

Un autre a écrit: “Le combo robe / bottes de Nancy est fabuleux.”

Un troisième a jailli: “Nany est fabuleuse dans cette tenue.”

Un quatrième a convenu: “Nancy est en train de le tuer.”

Alors qu’un autre utilisateur de médias sociaux impressionné a couvert la star d’emojis de cœur d’amour.

Nancy et son partenaire Will se sont très bien débrouillés dans la compétition la semaine dernière et sont arrivés en tête du classement avec un score total de 38 points.





Nancy se spécialise dans la danse latine et a rejoint le spectacle pour la première fois en février 2019 après que Pasha Kovalev ait quitté la série à succès BBC One.

Nancy Xu s’est réjouie de décrocher le poste, la star le décrivant comme un “rêve devenu réalité” et le “plus beau cadeau”.

Sur sa page Instagram, elle a écrit : « Je suis ravie et excitée ! J’ai hâte de commencer ce nouveau voyage avec toutes ces personnes incroyables et de partager la magie ensemble.

“Merci beaucoup Strictly pour l’un des plus beaux cadeaux d’anniversaire de tous les temps, merci d’avoir réalisé mon rêve !”

Les téléspectateurs ont adoré la tenue de Nancy dans l’émission[/caption]