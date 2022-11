Strictly It Takes Two inquiète les fans alors que Rylan Clark disparaît de l’émission en direct

Les fans de STRICTLY Come Dancing ont été laissés perplexes après la disparition de Rylan Clark de son émission dérivée.

Rylan a été remplacé par sa co-animatrice Janette Manrara lors de l’épisode en direct de lundi soir de It Takes Two, suscitant l’inquiétude des téléspectateurs.

Document de presse de la BBC

Rylan Clark était absent de It Takes Two de Strictly lundi[/caption] Bbc

Janette Manrara a confirmé qu’elle animerait également son émission du mardi[/caption]

La star présente généralement le programme BBC2 les lundis, mardis et vendredis.

Mais Janette – qui anime les mercredis et jeudis – a déclaré aux téléspectateurs qu’elle le remplacerait lundi et mardi cette semaine.

En ouvrant l’émission, Janette a déclaré aux fans de Strictly: “Vos yeux ne vous trompent pas.

“Rylan n’a pas rétréci, c’est moi, Janette, et je vais être avec vous toute cette semaine jusqu’à jeudi.”

Aucune explication n’a été donnée pour l’absence de Rylan, ce qui a suscité l’inquiétude des fans en ligne.

En postant un emoji “pleurant” sur Twitter, l’un d’eux a demandé : “Pourquoi @Rylan n’est-il pas sur #ItTakesTwo cette semaine ?”

Un autre intervint : “Où est Rylan ?”

En le tweetant directement, un troisième a écrit : « @Rylan Où es-tu ?! #Il faut être deux.”

Rylan n’a pas informé les fans sur les réseaux sociaux de son sort.

Janette a été embauchée comme co-animatrice de Rylan en 2021, prenant la relève du diffuseur Zoe Ball après sa démission.

L’ancien professionnel de Strictly Come Dancing a été vu en train d’interviewer les dernières victimes de l’émission, Ellie Taylor et Johannes Radebe, lors de l’épisode de lundi soir.

Elle a également discuté avec la star de CBBC Molly Rainford et son partenaire de danse Carlos Gu, qui se sont qualifiés pour les quarts de finale.

À la fin de l’épisode, Janette a de nouveau confirmé l’absence de Rylan en disant : “Je serai de retour demain à 18h15 un peu plus tôt.”

Bbc

Janette a interviewé Ellie et Johannes lors de l’émission It Takes Two de lundi[/caption]