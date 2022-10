Strictly It Takes Deux téléspectateurs repèrent un «problème» avec le plateau alors qu’ils supplient l’hôte Janette Manrara de «s’il vous plaît, expliquez»

Les téléspectateurs de STRICTEMENT It Takes TWO ont repéré un problème avec le décor de l’émission et ont supplié l’animatrice Janette Manrara de s’expliquer.

Les téléspectateurs du spin-off de BBC2 ont été déconcertés par une étrange erreur de continuité pour la deuxième fois cette semaine après que l’animatrice, Janette Manrara, a invité Jowita Pryzstal et Hamza Yassin à parler après Molly Rainford et Carlos Gu.

Janette Manrara a invité Jowita Pryzstal et Hamza Yassin à parler après Molly Rainford et Carlos Gu

Jowita et Hamza ont rejoint Janette Manrara sur un seul canapé bleu, quelques minutes seulement après que Molly et Carlos se soient assis sur des chaises séparées.

Les fans de l’émission attendent leur dose quotidienne de Strictly Come Dancing dans les coulisses et voient comment chaque couple s’en sort.

Cependant, ils ont été laissés perplexes lorsqu’ils ont repéré un autre problème dans l’émission – les invités étaient soit assis sur des chaises, soit sur des canapés.

Les fans étaient confus quant à la disposition des sièges dans l'émission et se sont tournés vers Twitter pour partager leurs réflexions.

Les fans étaient confus quant à la disposition des sièges dans l’émission et se sont tournés vers Twitter pour partager leurs réflexions.

Un fan a déclaré: “Pourquoi continuent-ils à déplacer les meubles sur #Strictly #ItTakesTwo.”

Un autre a écrit: “Pourquoi les chaises changent-elles sans cesse dans l’émission?”

“Veuillez expliquer les paramètres du canapé / des chaises – la couleur de Jeanette est assortie maintenant qu’elle est de couleur contrastée. Mon cerveau ne peut pas suivre », s’est plaint un autre spectateur.

Un quatrième a tweeté : « C’est tellement bizarre, que se passe-t-il avec les sièges ce soir ?





Alors qu’un cinquième a écrit : “Je ne sais pas ce qui se passe avec les sièges dans l’émission, c’est très déroutant.”

La BBC a préenregistré les segments Take Two à l’avance, puis les a coupés le même soir dans le montage qui a suivi.

Cela survient après que les téléspectateurs ont récemment suspecté une tension entre Giovani Pernice Richie Anderson après que le couple ait été assis séparément bien que la dernière interview ait eu lieu sur un canapé.

Certains qui regardaient à la maison étaient confus par le langage corporel du couple pendant qu’ils parlaient.

Molly Rainford et Carlos Gu ont partagé un doux moment dans l'émission alors qu'ils étaient assis sur deux chaises séparées

Les téléspectateurs soupçonnaient une certaine tension entre Giovani Pernice et son partenaire de danse Richie Anderson