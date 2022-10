‘Strictly curse’ frappe alors que la star se sépare de sa petite amie de longue date alors qu’elle quitte l’appartement

La pro de la danse STRICTEMENT Nikita Kuzmin – en partenariat avec la nageuse paralympique Ellie Simmonds – a rompu avec sa petite amie.

Pals a déclaré que sa collègue danseuse Nicole Wirt avait déplacé ses affaires hors de l’appartement londonien de Nikita.

Nikita, 24 ans, est associée à la nageuse paralympique Ellie Simmonds, 27 ans, dans l’émission[/caption]

Pals a déclaré que Nicole avait déplacé ses affaires hors de l’appartement de Nikita à Londres[/caption]

Ellie, 27 ans, et Nikita, 24 ans, ont terminé cinquièmes du classement la semaine dernière et ont été ovationnées pour leur valse samedi soir.

Une source a déclaré: “Nikita voulait se concentrer totalement sur cette série de Strictly et a décidé il y a quelque temps qu’il voulait mettre fin à sa relation avec Nicole.

“Ils étaient ensemble depuis cinq ans et cela a fini par être une décision mutuelle.

“Nicole est principalement basée en Allemagne et elle est de plus en plus occupée par le travail.

«Nikita est totalement prise dans Strictly, alors ils ont décidé qu’il valait mieux qu’ils rompent.

“Nicole avait l’habitude de rester à Londres pour rendre visite à Nikita mais cela devenait plus difficile avec leurs horaires.





“Nikita ne veut que le meilleur pour Nicole et elle ressent la même chose pour lui.

“Pour l’instant, il veut se concentrer entièrement sur Ellie et leur voyage sur Strictly.”

Dans la dernière série de la BBC, l’Ukrainienne Nikita a ignoré les rumeurs d’une romance potentielle avec sa partenaire célèbre Tilly Ramsay, 20 ans.

Le couple, qui est arrivé sixième, reste de bons amis.

Le couple était ensemble depuis cinq ans[/caption]

Une source a révélé “Nikita ne veut que le meilleur pour Nicole et elle ressent la même chose pour lui”[/caption]