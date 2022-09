Strictly Come Dancing – voici combien Shirley Ballas et le reste des juges sont payés au milieu de la rangée de points

STRICTEMENT Come Dancing est de retour et les fans du hit de la BBC ont été sur le bord de leur siège en attendant qu’il revienne sur les écrans.

Le spectacle a débuté hier soir avec des célébrités telles que Will Mellor et Kym Marsh dans le cadre de la programmation complète.

Et le jury est également de retour, avec Shirley Ballas, Craig Revel Horwood et Motsi Mabuse et Anton Du Beke prêts à tenir leurs scores.

Hier soir, quinze célébrités se sont rendues sur la piste de danse ce soir pour le premier épisode de la série, mais certains téléspectateurs ont été fulminés par un certain nombre de partitions “aléatoires”.

Les téléspectateurs ont estimé que si certaines personnes étaient surévaluées, d’autres étaient sous-évaluées – comme Fleur East – et ils ont exigé de savoir ce qui se passait.

Bien sûr, toutes ces personnes doivent être payées pour leur temps – et certaines d’entre elles réussissent TRÈS bien à participer à l’émission.

Ici, nous examinons combien les juges sont payés pour apparaître dans l’émission à succès.

Motsi Mabusé

La nouvelle recrue Motsi s’est vu offrir un salaire de départ de 200 000 £ lorsqu’elle a rejoint le jury Strictly en 2019.

Mais l’école de danse allemande qu’elle dirige avec son mari Evgenij Voznyuk lui rapporte également plus de revenus, et elle est l’ambassadrice des German Weight Watchers.

Craig RevelHorwood

Craig fait partie de la série depuis ses débuts.

Cela signifie qu’il peut réclamer un salaire décent.

Il a déjà été rapporté que l’homme de 57 ans avait un salaire de 110 000 £ lorsqu’il a commencé en 2004.

Shirley Ballas

La juge en chef Shirley a commencé avec 180 000 £ lorsqu’elle a rejoint l’émission en 2017.

Depuis lors, elle a négocié une augmentation de salaire, portant son salaire Strictly à 500 000 £ par série.

La star a un salaire supplémentaire provenant d’autres projets, ses revenus provenant également de l’enseignement dans une école de danse à Streatham, dans le sud de Londres, et elle gagne de l’argent grâce au panto.

Anton Du Béké

Anton du Beke a triplé son salaire après avoir remplacé Bruno Tonioli au sein du jury de l’émission.

Le Sun comprend Anton, 56 ans, sacs entre 175 000 £ et 200 000 £.

Bbc un

Bbc un

