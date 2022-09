Strictly Come Dancing subit des cotes d’écoute en chute libre alors que l’émission de la BBC PERD 2,7 millions de téléspectateurs

Les cotes d’écoute de la première semaine de STRICTLY Come Dancing ont plongé à leur plus bas niveau en trois ans hier soir alors qu’elle célébrait sa vingtième série.

Les chiffres officiels ont montré que 2,7 millions de personnes de moins ont regardé Strictly à son apogée samedi soir par rapport à 2020.

L’acteur d’EastEnders James Bye est dans cette série[/caption]

Le pic est le plus bas qu’il ait été depuis six ans.

L’émission d’hier soir a vu Will Mellor en tête du classement et Ellie Simmonds a été ovationnée pour son Cha Cha Cha.

Les triomphes à l’écran n’ont cependant pas donné un coup de pouce aux cotes d’écoute, avec un pic de 7,3 millions d’écoutes.

Il s’agit d’une baisse du pic de la première semaine par rapport à l’année dernière, qui avait culminé à 8,39 m.

En 2020, le pic d’audience de l’émission était de 10,1 millions.

La série de Strictly de cette année est la première série complète de l’émission depuis 2020, lorsque la pandémie a commencé.

En plus de courir sur toute sa longueur, Strictly reviendra à Blackpool pour la première fois depuis 2019.

Quinze célébrités se sont rendues sur la piste de danse hier soir et beaucoup ont fini par obtenir des notes élevées de Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton du Beke.





Will – qui a joué Gaz Wilkinson dans Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips – a impressionné les juges avec sa routine Jive aux côtés de sa partenaire professionnelle Nancy Xu.

L’acteur a dansé sur Livin’ La Vida Loca de Ricky Martin, et il a marqué un total de 34 points sur 40 possibles.

Hamza, quant à lui, a interprété un Foxtrot sur Islands In The Stream de Dolly Parton et Kenny Rogers.

Le présentateur animalier de 32 ans et sa partenaire professionnelle Jowita Przystał ont séduit les juges avec leur jeu de jambes. Ils ont obtenu un score de 34 sur 40, les plaçant en tête du classement aux côtés de Will et Nancy.

En revanche, l’ancien capitaine de football anglais Tony Adams et sa partenaire Katya Jones n’ont pas réussi à impressionner avec leur routine.

Katya a créé un Tango sur le thème d’Arsenal, pour Go West par Village People.

L’ancien sportif a commencé la routine assis au sommet d’un canon, en référence à son ancienne équipe – mais les efforts de Tony ont déçu le jury, Craig Revel Horwood décrivant sa performance comme “stompy”.

Tony et Katya ont finalement obtenu un maigre score de 15 sur 40, les plaçant au bas du tableau.

Les résultats du week-end d’ouverture de la danse seront tous reportés à la semaine prochaine, lorsque l’une des célébrités rentrera chez elle.