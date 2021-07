Strictly Come Dancing signe la première célébrité masculine à être jumelée avec un danseur du même sexe

STRICTLY a engagé sa première célébrité masculine à être jumelée avec un danseur professionnel du même sexe.

Le casting intervient après que les patrons de la BBC ont jeté leur dévolu sur un partenariat entièrement masculin.

Parmi les stars approchées figuraient le comédien Alan Carr, 45 ans, et le médaillé d’or olympique en plongeon Tom Daley, 27 ans.

La célébrité devrait faire équipe avec le danseur italien Graziano Di Prima.

On comprend Graziano, 27 ans, fiancé à Giada Lina, impressionné aux côtés de Johannes Radebe, 34 ans, dans une routine émouvante en 2019.

La série de l’année dernière a vu la première paire entièrement féminine en tant que boxeur Nicola Adams, 38 ans, fait équipe avec Katya Jones, 32 ans.

Une source a déclaré: « Les patrons sont ravis que Strictly puisse montrer son premier couple entièrement masculin cette année.

«Et ils ont fermement le cap sur Graziano. Il n’y a aucune raison pour qu’une célébrité gay soit automatiquement associée à un danseur gay. »

Plus tôt dans l’année, Ian ‘H’ Watkins, 45 ans, et le patineur professionnel Matt Evers, 45 ans, sont apparus ensemble sur Dancing on Ice.

Hier soir, une porte-parole de la BBC a refusé de commenter.