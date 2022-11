Strictly Come Dancing révèle que les trois premières stars rejoindront la tournée en direct de l’année prochaine

STRICTLY Come Dancing a révélé les trois premières stars à s’inscrire à la tournée live de l’année prochaine.

Un certain nombre de célébrités Strictly de cette année et une sélection de danseurs professionnels seront rejoints par les juges alors qu’ils déchireront les pistes de danse à travers le Royaume-Uni en 2023.

Les trois premières stars à s'inscrire à la tournée Strictly live ont été annoncées

Le favori des fans, Will Mellor, est le premier grand nom à être annoncé sur la programmation de la tournée.

Parlant de la tournée à venir, Will a déclaré : « Strictly a été l’un des voyages les plus mémorables et les plus émouvants que j’ai jamais vécus !

“Sortir de ma zone de confort et faire partie de ce spectacle massif est quelque chose que je n’oublierai jamais.

“J’ai hâte de mettre mes chaussures de danse et de parcourir le pays pour me produire sur d’immenses scènes devant des milliers de personnes qui nous ont regardés et soutenus. Amenez la tournée.

Il sera rejoint par l’animateur de Kiss FM Tyler West et la nageuse championne paralympique Ellie Simmonds.

Tyler a déclaré: “Je n’ai jamais réalisé à quel point la danse allait changer ma vie, mais je ne peux pas exprimer à quel point je l’ai aimée et j’ai pleinement saisi cette opportunité d’apprendre à danser avec le meilleur partenaire de danse que l’on puisse demander à Dianne. [Buswell].

“Je suis si heureux que mon voyage Strictly ne soit pas encore tout à fait terminé et j’ai hâte de revivre certaines de nos danses préférées et de vivre comme une pop-star en tournée devant le public chaque soir ! Je suis impatient de prendre la route avec le gang.

Ellie a ajouté: Strictly a été une expérience incroyable qui a changé ma vie et qui m’a bouleversé – cela m’a donné un énorme regain de confiance et le sentiment que tout est possible.





“Donc, pouvoir continuer mon voyage sur la tournée l’année prochaine va être incroyable. Je ne peux pas attendre.

Ouverture à l’Utilita Arena Birmingham le 20 janvier, le spectacle en direct valsera ensuite à travers le Royaume-Uni dans certains des plus grands lieux de divertissement, notamment la Motorpoint Arena de Nottingham, la First Direct Arena de Leeds, l’AO Arena Manchester, l’Utilita Arena de Sheffield, l’Utilita Arena de Newcastle, O2 Arena de Londres et SSE Arena Belfast.

La tournée se terminera à l’OVO Hydro de Glasgow le 12 février.

La star de Two Pints ​​Of Lager Will va danser le Charleston to Hush de Kula Shaker ce week-end.

Tyler et Ellie, qui ont tous deux quitté la compétition, sont toujours des téléspectateurs passionnés et reviendront pour la finale de l’émission.

Hamza Yassin est actuellement le favori du bookmaker pour remporter le concours de danse de la BBC, avec Helen Skelton à 9/2 et Will à 16/1.

La comédienne Ellie Taylor est actuellement l’outsider avec une cote de 100/1 pour gagner le spectacle.

Elle est également pressentie pour être la prochaine star à quitter la compétition ce week-end.

L’ancienne actrice de Coronation Street, Kym Marsh, a été expulsée de la compétition cette semaine à cause de covid.

Kym a été testée positive pour le virus et a maintenant été forcée de s’absenter une semaine avec son partenaire, Graziano Di Prima.

Un communiqué a déclaré: « Kym a été testé positif pour Covid-19. En conséquence, Kym et Graziano ne participeront pas à Strictly Come Dancing ce week-end.

“Les protocoles Strictly Come Dancing signifient que tout va bien, ils reviendront la semaine suivante.”

Cela survient quelques semaines seulement après qu’elle a été forcée de manquer des répétitions après être tombée malade.

À l’époque, elle a dit: «Je vais m’en sortir, ce n’est qu’une de ces choses de 24 heures et je pense que vous devez sortir et le faire, quoi qu’il arrive.

“Même si vous avez des morceaux qui tombent, vous devez y aller!”

En plus des problèmes de santé, l’ancienne star de Corrie, Kym, a vraiment lutté contre son anxiété dans la série.

Il y a quelques semaines à peine, The Sun a raconté comment Kym avait même envisagé d’arrêter après qu’une crise d’anxiété dévastatrice l’ait laissée figée par la panique et incapable de performer.

L’incident a interrompu les répétitions, et Kym a admis : “Cela m’est venu dessus, presque de nulle part, et je n’ai pas pu continuer.”

