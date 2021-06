Strictly Come Dancing révèle que Bruno Tonioli est remplacé par Anton Du Beke alors que la BBC confirme les juges 2021

STRICTLY Come Dancing a révélé que Bruno Tonioli a été remplacé par Anton Du Beke.

Le danseur professionnel, 54 ans, a été confirmé en tant que juge pour la prochaine série 2021 après un passage réussi l’année dernière.

BBC

Anton Du Beke rejoint le jury Strictly[/caption]

Il rejoindra Craig Revel Horwood, Shirley Ballas et Motsi Mabuse dans le jury.

Anton a rejoint Strictly lors de sa première série et est le seul danseur professionnel à avoir dansé dans toutes les séries à ce jour.

Annonçant qu’il troquerait la piste de danse contre une place à la table des juges, Anton a déclaré que c’était un « rêve devenu réalité ».

« Mes amours, je ne peux pas vous dire à quel point je suis ravi d’entrer dans les brogues de Bruno pour la prochaine série de Strictly », a-t-il déclaré.

BBC

Bruno Tonioli n’apparaîtra pas sur Strictly pour la deuxième année consécutive[/caption]

« C’est un rêve devenu réalité de juger aux côtés des meilleurs des meilleurs et je promets d’être plus gentil avec tous les couples qu’aucun d’entre eux ne l’a jamais été avec moi. »

Bruno, 65 ans, a été contraint de manquer la dernière série en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus, car la traversée de l’Atlantique s’est avérée trop problématique.

Avant le retour de l’émission cet automne, Bruno s’est retiré de son retour en tant que juge.

Il fait partie de Strictly depuis 2004 mais est en Amérique et travaille sur Dancing with the Stars.

BBC

Son remplaçant Anton est danseur sur Strictly depuis sa première diffusion à la télé[/caption]

Pennsylvanie

Anton a été un succès auprès des téléspectateurs l’année dernière[/caption]

Prenant un coup effronté à son remplaçant, Bruno a déclaré : « Bien que je sois dégoûté de ne pas être dans l’émission cette année, il y a une personne et une seule qui pourrait prendre ma place – c’est juste dommage qu’ils n’étaient pas disponibles… haha ​​! Chéris, je plaisante, je plaisante !

«Sérieusement, je dois vous dire qu’Anton EST M. Strictement et si quelqu’un me remplace, ce doit être lui.

« Honnêtement, je n’aurais pas voulu qu’il en soit autrement et je suis tellement excité de le voir remuer sa pagaie. »

Cette semaine, la juge en chef Shirley, 60 ans, a exprimé ses craintes concernant les restrictions de Covid empêchant Bruno de retourner au Royaume-Uni.

S’exprimant sur GB News, Shirley a déclaré: « Je pense que Motsi est de retour, Bruno, ils décident toujours en fonction des règles d’entrée et de sortie. Je connais Bruno, s’il peut le faire, il le fera.

Mais Shirley a insisté sur le fait que de nombreux éléments qui ont dû être mis de côté l’année dernière en raison des restrictions de Covid reviendraient.

BBC

L’année dernière, Bruno a été contraint de rester aux États-Unis et de juger Dancing with the Stars plutôt que d’apparaître sur Strictly[/caption]





Elle a dit qu’elle était déterminée à faire partie du panel malgré le fait qu’elle souffrait toujours de fatigue en raison d’avoir Covid en mars et de la découverte d’une bosse à l’épaule qui pourrait potentiellement être cancéreuse.

Shirley a déclaré: «Soyez prêt pour 13 semaines de pure joie, il y aura quelques ajustements ici et là et le line-up semble être absolument hors du commun.

« Juste au moment où vous pensez que cela ne pourrait pas être mieux, c’est le cas et Sarah notre exec va juste pour ça et elle trouve juste toutes sortes de choses différentes qui vont divertir les gens pendant les mois d’automne et d’hiver, donc nous sommes très très excités. «