Strictly Come Dancing : quatrième semaine – en direct

En bas, c’est Jody Cundy encore une fois, puis un écart de cinq points avec Eddie Kadi . Et puis un écart de quatre points par rapport à un groupe de couples : Ellie Leach , Krishnan Guru-Murthy , Zara McDermott et Angela Scanlon .

« Continuez à danser », trille Tess et Claud selon. Alors que tout le monde reprend son souffle et que la roue grinçante de Michael McIntyre tourne sur BBC1, restez avec nous pour une analyse, une réaction et un résumé de vos commentaires.

Commentaires des juges pour Bobby et Dianne : Shirley dit « une belle flexion des genoux, un bon départ mais un cadre incohérent, exceptionnel ». Anton dit « n’a pas rompu la prise, vraiment bon et plat, il a besoin de plus de calme et de netteté ». Craig dit « manque de concentration et d’intention, je pouvais voir la mécanique, une super danse mais ça ne m’a pas convaincu ». Motsi conclut : « Je suis d’accord avec M. Craig, j’ai perdu le facteur divertissement et j’ai laissé la danse trop nue, poussez-la au niveau supérieur ». Sept et huit ? Bobby admet que la semaine d’entraînement a été difficile.

Chanson: Mode par David Bowie. Le caméléon du hit pop de 1980 avec Robert Fripp à la guitare solo. Un critique l’a qualifiée de « meilleure chanson de David Bowie que David Byrne n’ait jamais écrite ». Les Spice Girls l’ont repris et la bande originale de l’hommage rendu à l’industrie de la mode britannique lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Londres 2012. Nous sommes l’escouade des crétins et nous arrivons en ville, bip bip.

L’EastEnder et le jeune Mick Jagger sont la star de la couverture de cette semaine de Grazia, les amoureux des magazines. Et il est le dernier sorti ce soir. Bobby exploite son expérience de mannequin masculin en se pavanant sur le podium pour commencer, puis en attente. Vêtu de rouge. Il a l’humeur maussade et la présence requises, mais y a-t-il assez de staccato, de claquement et de morsure ? La différence de taille du couple doit être un défi à relever. Problèmes d’espacement. Des fesses collantes. Compter à haute voix. Meilleure finition mais beaucoup de piétinement pour moi.

Commentaires des juges pour Angela R et Kai : Anton dit « des lignes élégantes, des pieds fabuleux, magnifiques ». Craig dit : « J’interprète Jessica Lange dans American Horror Story dans le bon sens, j’ai vraiment adoré ça ». Motsi dit : « Déchirer la piste de danse et déchirer vos chaussures, qui ne pourrait pas aimer ça ? Elgéante, divine, tu es un message pour toutes les femmes qui leur disent ne t’arrête pas, la vie est belle. La prochaine fois, plus de mouvements corporels mais tu es une star ». Shirley conclut : « aurait pu être plus flexible, mais ces pivots et ces biseaux, vous comprenez l’équilibre, si gracieux, je suis sous le choc ». Huit ?

il y a 33 mois 15h11 HAE La rumba d’Angela R et Kai

Angela Rippon a eu 79 ans jeudi, peut-elle célébrer avec une rumba Rippon ? Après le numéro Sound Of Music de la semaine dernière, voici une autre bande originale de performance autrichienne. Angela a accueilli le concours Eurovision de la chanson en 1977, ce qui pourrait être de bon augure. Lente et révélatrice, cette danse est axée sur la qualité et non sur la quantité. Projections CGI, flammes et gros cheveux pour un drame supplémentaire. De belles jambes et un équilibre comme nous l’attendons. Grands écarts coulissants et tours incroyables. Manquant un peu de limon et d’ondulation mais sérieusement grésillant. Ouf. Léger dysfonctionnement de la sangle de chaussure et tout.

Chanson: Rise Like A Phoenix de Conchita Wurst, gagnante popériste de l’Eurovision 2014. La performance de la barbue Conchita a suscité l’indignation dans certains milieux, avec une pétition russe appelant la chaîne nationale à la supprimer parce que l’Eurovision était devenu « un foyer de sodomie lors de l’initiation ». des libéraux européens ». C’est nous, gang. Il est ainsi devenu le premier lauréat autrichien depuis 48 ans – et le premier lauréat sans choristes ni danseurs depuis 1970. Tenant le trophée en l’air, Conchita a proclamé : « Nous sommes unis et nous sommes invincibles ». Yas kween, en effet.