Strictly Come Dancing : Movie Week – en direct

Jody Cundy a été hospitalisé à 4 heures du matin cette semaine lorsque sa jambe a été gravement infectée. Il n’a pas pu mettre sa prothèse de jambe pendant deux jours et a donc été contraint de manquer l’entraînement de mercredi et jeudi.

Le jive nervosité pourrait-il signifier la fin de Nikita Kanda ? Elle est la marque la plus basse du contenu, avec 18 points les deux semaines, et la favorite des bookmakers pour la sortie.

Lumières, caméra, action de sabotage ! Bonsoir et bienvenue au premier week-end à thème de Viens strictement danser 2023. Je m’appelle Michael, votre ouvreuse pour l’émission sur le thème du cinéma de ce soir. Vous êtes cordialement invités à regarder avec moi pendant que j’allume ma torche pour voir qui s’embrasse au dernier rang métaphorique.

Après la première élimination de la semaine dernière – plus tard, Les Dennis— ce soir notre 14 couples pro-célébrités survivants rendez-vous à nouveau dans la salle de bal des studios Elstree. Ils exécuteront des routines inspirées des films hollywoodiens, alors attendez-vous à un festin de déguisements et d’accessoires.

Fini ces absurdités sur les « scores reportés de la semaine dernière », maintenant la série est dans son rythme. Les notes jugées de ce soir seront combinées avec les votes des téléspectateurs, puis les deux derniers couples s’affronteront dimanche soir. Mais qui rejoindra le marin ivre Des Lennis sur la casse scintillante ?

C’est séance à 18h20 sur BBC One. je serai liveblogging à partir de 17h50, fournissant une accumulation, une couverture roulante, une analyse, une réaction et des gags de qualité extrêmement variable. Alors baissez les lumières, faites le plein de pop-corn, de nachos et de boissons hors de prix, et je vous verrai sur le canapé.

Comme toujours, j'aimerais avoir de tes nouvelles aussi. et la section commentaires ci-dessous est ouvert pour les discussions de la Movie Week. J'y allumerai de temps en temps ma torche d'ouvreuse pour lire les opinions de vos critiques de cinéma et de jeux de jambes.

Hourra pour Hollywood qui arrive à Borehamwood. Il est presque temps de commencer la danse cinématographique…