Strictly Come Dancing «inscris le premier concurrent de Love Island» pour le spectacle de 2023

STRICTLY Come Dancing a « inscrit son tout premier concurrent de Love Island » pour la série 2023.

La star de Love Island 2018, Zara McDermott, montrera ses meilleurs mouvements sur la piste de danse plus tard cette année.

Instagram

La star de Love Island, Zara McDermott, apparaîtra dans l’émission de la BBC plus tard cette année[/caption]

Une source a déclaré à MailOnline: « Zara est la signature parfaite pour Strictly, non seulement elle est belle et glamour, mais elle travaille dur et prendra très au sérieux sa participation à la série.

« Elle a adoré l’expérience de la réalisation de documentaires et est ravie de poursuivre sa relation avec la BBC en s’inscrivant à Strictly.

« C’est un rêve devenu réalité pour elle et devenir la première ancienne star de Love Island à le faire est la cerise sur le gâteau. »