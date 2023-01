Strictly Come Dancing et la star des accidents Charles Venn étourdissent les fans alors qu’il révèle un corps incroyablement déchiré

Star de STRICTLY Come Dancing and Casualty, Charles Venn a laissé les fans chauds sous le col – alors qu’il montrait son corps incroyablement tonique.

L’acteur de 45 ans est connu sous le nom de scène Chucky Venice et Chucky Venn.

Il est connu pour ses rôles de Ray Dixon dans EastEnders, Jacob Masters in Casualty, Curtis Alexander dans Sky One’s Dream Team et Tremaine Gidigbi dans Footballers’ Wives.

Posant seins nus à la salle de sport, l’acteur a montré sa silhouette sensationnelle vêtue seulement d’un short d’entraînement bleu marine, avec ses 65,9 000 abonnés sur Instagram.

L’ancienne star d’EastEnders a flashé ses abdominaux durs comme du roc dans un selfie miroir lors d’une séance d’entraînement intense au gymnase.

En plus du selfie de gym, Charles a écrit: “Fabriqué avec l’ADN du guerrier Igbo.”

Il a ajouté: “#Igbokwenu #Anambarastate.”

Le 21 août 2018, Charles a été annoncé comme la quatorzième célébrité à rejoindre la formation Strictly Come Dancing de 2018.

Après avoir été annoncé, il a déclaré: “C’est vraiment un plaisir d’être un concurrent de Strictly Come Dancing, d’être associé à une émission qui a un si grand nombre de fans qui m’excite et me fait peur à la fois!

“Danser sur Strictly va être tout un défi, mais la vie consiste à se tester, donc il y a beaucoup à attendre, que les jeux commencent.”

Charles était associé à Karen Clifton.

Ce n’est pas la première fois que Charles laisse les fans stupéfaits avec un selfie montrant son incroyable silhouette[/caption]

Il a atteint les quarts de finale en semaine 10 avant de perdre dans la danse contre la chanteuse des Pussycat Dolls Ashley Roberts et son partenaire de danse russe Pasha Kovalev.

Selon The Mirror, Charles est marié à sa femme Zoe depuis cinq ans.

Le couple est ensemble depuis 20 ans.

On rapporte qu’il a quatre enfants, deux sont Marcel et Renée.

Renee a eu un petit rôle dans l’un de ses films, The Method of Love.