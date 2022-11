Strictly Come Dancing est passé plus tard sur BBC1 ce soir – alors ne le manquez pas

STRICTEMENT Come Dancing est diffusé un peu plus tard ce soir après que les téléspectateurs aient réduit les concurrents.

Il sera diffusé dans son dernier créneau pendant des semaines, entre les épisodes de The Wheel et Blankety Blank de Michael McIntyre.

Les téléspectateurs doivent se connecter à 19 heures, alors assurez-vous de ne pas le manquer.

La semaine dernière, Strictly a commencé à 18h50 pour le spécial Halloween et c’était encore plus tôt à 18h40 la semaine précédente.

L’émission Bonfire Night de ce soir verra les juges espérer voir des feux d’artifice des stars – qui sont maintenant moins James Bye après avoir été envoyé la semaine dernière.

Les meilleurs couples de la semaine dernière, Ellie Taylor et Tyler West, affronteront une rumba et une valse viennoise.

Montrez que Tony Adams, votre favori, a reçu une salsa, tandis qu’Helen Skelton interprétera un Jive.

Kym Marsh fera le tango argentin avec Graziano DiPrima.

Hamza Yassin et Jowita Przystal affronteront le Cha Cha Cha et Molly Rainford le Foxtriot.

Pendant ce temps, Fleur East espère rester en dehors des deux derniers avec une valse sur I Guess That’s Why They Call It The Blues d’Elton John.

Will Mellor, qui a lutté contre toutes sortes de problèmes cette semaine, fait le pas rapide avec sa partenaire Nancy Xu.





La star du savon Will Mellor affrontera le Quickstep samedi soir