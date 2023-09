Strictly Come Dancing : deuxième semaine – en direct

il y a 20 min 16h14 HAE Merci et bonne nuit – pour l’instant Ceci conclut les alouettes du liveblog de samedi. Mais nous reviendrons ici pour l’émission des résultats, diffusée 19h15 dimanche sur BBC1. Je vais lancer le blog à 18h45 pour la préparation, alors j’espère que vous me rejoindrez alors. En attendant, je suis @michaelhogan sur Twitter, alors passez me dire bonjour. Merci d’avoir regardé avec moi, de me tenir compagnie avec tout votre esprit et votre sagesse. A demain, Team Sparkle. En attendant, vous connaissez la recette : continuez à danser !



il y a 21 mois 16h13 HAE Des cueillettes minces dans les plannings Les téléspectateurs peuvent se tourner vers Sky Arts pour Soirée des Beatles ou Channel 5 pour des documentaires royaux et showbiz sur le plaisir coupable. Si vous êtes à la recherche d’un film, je peux vous recommander à 21h, chef drama Point d’ébullition sur Film4. Ou, vous savez, allongez-vous simplement dans une pièce sombre en fredonnant des chansons d’AC/DC et de Shampoo.



il y a 22 mois 16h12 HAE Enfin, un clin d’œil respectueux à ceux que nous avons perdus MikeClair de Lune: « En hommage spécial à son sosie récemment disparu, David McCallumNikita présentera demain soir un one-man show spécial où il se promènera nonchalamment sur la piste de danse, secouant les paillettes des pochettes savamment dissimulées dans son pantalon. Layton Williams et ce type de The Great Escape. Photographie : Guy Lévy/BBC/PA

Mis à jour à 16h17 HAE

il y a 23 mois 16h10 HAE En ce qui concerne les Angelas, le discours de Mme Scanlon a été une tempête. coussin à pinces à tomates dit: «Oui Angela S ! Et quelle mélodie. Ramenez-moi dans les années 90 ! » Flamenco fascinant ajoute : « Angela a-t-elle fait de la danse irlandaise quand elle était enfant, je me le demande ? Quelque chose dans la façon dont elle bouge me rappelle tellement les enfants qui dansent avec les bras tendus et les pieds très rapides. Fabuleux! » Éventail Victoria Wood BoadiceaGénéral dit à propos du look de Mme Rippon : « Désolé Angela R, mais tout ce que je peux voir avec cette perruque, c’est Dame Edna. » Cela nécessite un verre de vin tonique et un doigt d’éponge.

Mis à jour à 16h18 HAE

il y a 26 mois 16h08 HAE Krishnan Guru-Murthy continue d’être un favori des commentateurs. emilyscatnaps dit : « Aww, je t’aime Krishnan et tu me fais vraiment sourire. De plus, j’aime que Lauren lève le coude chaque fois que vous êtes en attente. Yoda saitTout ajoute : « J’adore voir quelqu’un tomber amoureux de la danse, et cette année c’est Krishnan. Ce n’est pas le meilleur, mais le sourire est contagieux. Le foxtrot de Krishnan Guru-Murthy et Lauren Oakley. Photographie : Guy Lévy/BBC/PA

Mis à jour à 16h19 HAE

il y a 28 mois 16h05 HAE Sur l’élimination, homme d’avenue dit : « Si Les réussit, c’est uniquement parce que les poules de Big Brother votent pour lui. »



il y a 30 mois 16h04 HAE Sur les choix musicaux, secretpuddlejumper dit : « Nirvana la semaine dernière. AC/DC sa semaine. J’ai entendu dire que Dave Arch avait demandé du Slipknot la semaine prochaine. On ne peut qu’espérer, SPJ. Mes masques de clown et de cochon sont prêts.



il y a 31 mois 16h02 HAE Brummiegirl77 dit à propos de cette piscine à balles douce et étrangement aléatoire pour le quickstep d’Annabel Croft : « Je ne suis pas sûr que les terribles accessoires rendent service à Annabel. Les trucs liés au tennis étaient horriblement inévitables pendant la première semaine, mais j’aimerais qu’elle soit autorisée à danser sans gadget. Annabel Croft et Johannes Radebe. Photographie : Guy Lévy/BBC/PA

Mis à jour à 16h21 HAE

il y a 33 mois 16h01 HAE Vos verdicts sont tombés Un vox pop rapide des commentaires des lecteurs. Avenueman dit : « Je le répète, mais Dieu merci pour Craig qui critique ET fait l’éloge de la technicité de la danse, contrairement aux autres juges qui semblent s’attarder sur ce que la danse leur a fait ressentir. Je n’ai pas besoin d’un juge pour me dire ce que je pense d’une danse, mais j’apprécie qu’un expert me dise si c’était ce qu’elle était censée être. Fini la diatribe ! »



il y a 34 mois 15h59 HAE Attends nerveusement maintenant Layton Williams termine au sommet du classement ce soir-là avec ses 36 points. Combiné avec les scores de la semaine dernière, il est toujours en tête, suivi de Amanda Abbingtonalors Ellie Leach en troisième. En bas, c’est mon cher vieux Les Dennisentièrement cinq points ci-dessous Nikita Kanda. Jody Cundy est un seul point au-dessus d’elle. La première célébrité éliminée viendra sûrement de ces trois-là, sauf choc sismique. Et je n’évalue pas les chances de Nikita.