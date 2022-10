Strictly Come Dancing dans une rangée fixe alors que Tony Adams survit une autre semaine

STRICTEMENT Come Dancing est impliqué dans une nouvelle série de correctifs après que Tony Adams ait atteint la cinquième semaine.

L’ancienne star d’Arsenal, 56 ans, a interprété un cha-cha sur le thème de la tribune samedi soir et bien qu’il soit très divertissant, il n’est pas considéré comme le danseur le plus fort.

Pennsylvanie

Tony Adams et Katya Jones ont survécu une autre semaine[/caption]

Pennsylvanie

Jayde Adams et Karen Haur ont été rejetés[/caption]

Malgré son manque de compétences techniques et se retrouvant au bas du classement, Tony est toujours dans la compétition.

S’adressant à Twitter pour discuter du joueur de foot, une personne a déclaré: «Honnêtement, je ne sais pas pourquoi @TonyAdams et @Mrs_katjones sont toujours dans cette compétition et qui gaspille leurs votes en votant pour eux.

«La blague est terminée et penser que des« finalistes potentiels »sont dans le DO parce que les gens votent pour Tony est au-delà d’une blague. #Strictement.”

Un deuxième a écrit: «Comment est-il possible qu’ils soient dans les 2 derniers et que les ventes Tony absolument inutiles soient encore une fois?? Maintenant, dis-moi que ce n’est pas une solution. C’est une honte.”

En savoir plus sur strictement ‘bin it’ Les fans stricts appellent à un remaniement majeur de l’émission après la semaine de la BBC strictement choc Les fans de Strictly Come Dancing furieux alors que la quatrième célébrité est licenciée

Tandis qu’un troisième remarquait : « Réparez encore ! @bbcstrictly Tony Adams est toujours là ? Vraiment?”

Et un autre a dit : « Jayde aurait dû rester, Tony aurait dû partir. #Strictly est un concours de popularité.

Ce week-end, Jayde est devenue la quatrième célébrité à quitter la série après une nuit qui a célébré le centenaire de la BBC.

Après l’émission spéciale de samedi qui a marqué les 100 ans du diffuseur avec des routines sur des chansons à thème classiques de la BBC, la comédienne de 37 ans s’est retrouvée dans la danse redoutée contre la chanteuse et actrice Molly Rainford.

Jayde et sa partenaire professionnelle Karen Hauer ont repris leur Charleston sur la chanson comique The Ballad Of Barry And Freda (Let’s Do It), qui a été écrite et interprétée par la comédienne Victoria Wood.





Lors du spectacle de samedi, la routine leur avait valu un score de 28, le juge Motsi Mabuse ayant déclaré à Jayde qu’elle était “l’une des meilleures” interprètes mais qu’elle estimait que ses mouvements de danse devaient être améliorés à ce stade de la compétition.

Alors que Molly et son partenaire Carlos Gu, qui avaient précédemment obtenu le meilleur score de la compétition jusqu’à présent, ont à nouveau dansé la routine de choix de leurs couples sur le thème de Grange Hill, que le juge Anton Du Beke avait décrit comme une option “sûre” dans le live Afficher.

Après que les deux couples aient dansé pour la deuxième fois, ce fut une décision unanime des juges de sauver Molly, envoyant Jayde faire ses valises.