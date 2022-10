Strictly Come Dancing dans un bouleversement massif de l’horaire alors que le spectacle disparaît du samedi soir

STRICTEMENT Come Dancing a été déplacé de son créneau du samedi soir dans un énorme bouleversement d’horaire sur la BBC.

Alors que la Coupe du Monde de la FIFA doit commencer au Qatar dans quelques jours, les patrons de Beeb ont pris des mesures pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’affrontements gênants avec les grands matchs.

Bbc

Strictly Come Dancing sera diffusé un vendredi soir pour ses spectacles de quart de finale et de demi-finale[/caption]

Cela signifie que les quarts et les demi-finales de Strictly seront désormais diffusés un vendredi soir au lieu d’un samedi.

BBC iPlayer a averti les fans : « Le quart de finale de Strictly Come Dancing sera désormais diffusé en direct le vendredi 2 décembre et la demi-finale sera désormais diffusée en direct le dimanche 11 décembre sur BBC One et BBC iPlayer.2