Strictly Come Dancing dans le chaos alors que Will Mellor risque de rentrer chez lui après une maladie soudaine

STRICTEMENT Come Dancing pourrait être plongé dans le chaos après que Will Mellor ait révélé qu’il souffrait d’une maladie soudaine.

L’ancien acteur de Hollyoaks, 46 ans, a déclaré qu’il ne s’était pas entraîné de la semaine après avoir attrapé un virus.

La star de la télévision – qui a séduit les juges avec sa routine Dirty Dancing le week-end dernier – a admis qu’il était terrifié avant la représentation de samedi.

Will est prêt à danser une rumba émouvante avec la danseuse professionnelle Nancy Wu ce week-end.

L’ancienne star de Corrie a rejoint l’animatrice de It Takes Two, Janette Manrara, dans l’émission dérivée et a dévoilé ses craintes avant la quatrième émission en direct.

Le présentateur a lancé le segment et a déclaré: “Will, nous devons juste commencer par dire que vous ne vous sentez pas très bien cette semaine, comment vous sentez-vous maintenant?”

EN SAVOIR PLUS SUR STRICTEMENT Matt est ton lot Matt Goss « fait face à Strictly Axe », disent les bookmakers après que les fans aient repéré une « querelle » VALSE OFF Giovanni de Strictly menace de QUITTER l’émission après avoir “gaspillé” cette série

Sonnant très mal avec une voix rauque, Will a répondu: «Non non, je ne sonne pas très bien. J’ai été au lit, j’ai attrapé un insecte, un virus.

« Je ne me suis pas entraîné de la semaine.

“Nous espérons juste que le Dr Theatre entre en jeu et que je puisse faire ce que je peux pour samedi.”

Toussant à plusieurs reprises, Will a dit qu’ils danseraient sur The Joker and The Queen d’Ed Sheeran.





Nancy a déclaré: “Je ne veux pas mentir, mais il y a un peu d’inquiétude en moi.”

Will intervint et dit : « Tu es inquiet – je suis terrifié. Je prie juste pour que je me réveille demain et que je me sente mieux.

Toujours incertain s’il sera capable d’exécuter la routine de danse samedi, Will a ajouté : “Je veux vraiment danser parce que c’est une belle chanson et elle a inventé cette belle routine.

“Je veux vraiment lui rendre justice, mais je ne peux pas m’en empêcher si je ne me sens pas bien.”

Les fans se sont précipités sur Twitter, craignant que le manque d’entraînement de Will ne le place dans les deux derniers et risque de rentrer chez lui.

L’un d’eux a écrit : « Est-ce que Nancy est assise à des kilomètres de Will pour qu’elle n’obtienne pas la lurgie ? Ça ne marchera pas samedi. #Il faut être deux.”

Un autre a posté : « Oh non ! J’espère que Will n’aura pas à se retirer ou il pourrait être dans les deux derniers. #Strictement”

Un troisième a dit: “Oh mon Dieu! Mal Will. #Il faut être deux”

Les candidats stricts reçoivent généralement un laissez-passer gratuit pour la semaine prochaine en cas de circonstances imprévues.