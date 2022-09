Strictly Come Dancing dans la ligne des scores alors que les téléspectateurs fulminent sur les résultats du classement

Les téléspectateurs de STRICTLY Come Dancing ont été furieux ce soir sur un certain nombre de partitions «aléatoires».

Quinze célébrités ont pris la piste de danse ce soir pour le premier épisode de la série et beaucoup ont fini par obtenir des notes élevées de Shirley Ballas, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse et Anton du Beke.

Les fans ont estimé que Fleur aurait pu obtenir un score plus élevé[/caption]

Will était en tête du classement[/caption]

Les téléspectateurs ont estimé que si certaines personnes étaient surévaluées, d’autres étaient sous-évaluées – comme Fleur East – et ils ont exigé de savoir ce qui se passait.

Une personne a tweeté : « Fleur était incroyable Les scores ne lui ont pas rendu justice !! #strictement.”

Un deuxième a dit : « N’obtenez pas ces scores ! Je ne suis pas un expert mais pour moi Fleur et Vito étaient la meilleure danse du spectacle !! »

« Les juges regardent-ils les mêmes danses que le reste d’entre nous ? Les scores sont partout #Strictly », a écrit un troisième.

Un quatrième a ajouté: “Je suis désolé, sommes-nous à la semaine 6 ou à la semaine 1 ??? Ces scores sont WILD #Strictly.

Alors qu’un autre a fait remarquer: «Les #juges sur #Strictly autre que @CraigRevHorwood, devraient freiner ce besoin d’être aimé et donner des scores élevés ridicules au cours de la première semaine de la compétition. Cela enlève la valeur du score et de la compétition.

La chanteuse Fleur et le nouveau professionnel Vito Coppola ont clôturé le spectacle avec un cha cha cha électrique sur Let’s Get Loud de Jennifer Lopez.

Vêtue de tenues à paillettes rose vif, Fleur a dominé la scène et a décroché un score de 29.

Craig a avoué que c’était “un peu trop sauvage” pour lui, mais l’a félicitée comme une “danseuse fantastique”.

Motsi Mabuse lui a conseillé de contrôler son sens de la puissance et d’ajouter “un peu de douceur” dans ses mouvements.





Cependant, ce sont Will Mellor et Nancy Xu aux côtés de Hamza Yassin et Jowita Przystal qui ont dominé le classement avec un impressionnant 34.

Will – qui a joué Gaz Wilkinson dans Two Pints ​​of Lager and a Packet of Chips – a impressionné les juges avec sa routine Jive aux côtés de sa partenaire professionnelle Nancy Xu.

L’acteur a dansé sur Livin’ La Vida Loca de Ricky Martin, et il a marqué un total de 34 points sur 40 possibles.

Hamza, quant à lui, a interprété un Foxtrot sur Islands In The Stream de Dolly Parton et Kenny Rogers.

Le présentateur animalier de 32 ans et sa partenaire professionnelle Jowita Przystał ont séduit les juges avec leur jeu de jambes. Ils ont obtenu un score de 34 sur 40, les plaçant en tête du classement aux côtés de Will et Nancy.

En revanche, l’ancien capitaine de football anglais Tony Adams et sa partenaire Katya Jones n’ont pas réussi à impressionner avec leur routine.

Katya a créé un Tango sur le thème d’Arsenal, pour Go West par Village People.

L’ancien sportif a commencé la routine assis au sommet d’un canon, en référence à son ancienne équipe – mais les efforts de Tony ont déçu le jury, Craig Revel Horwood décrivant sa performance comme “stompy”.

Tony et Katya ont finalement obtenu un maigre score de 15 sur 40, les plaçant au bas du tableau.

Ailleurs, Matt Goss et sa partenaire Nadiya Bychkov n’ont pas non plus réussi à impressionner les juges.

La pop star et Nadiya ont interprété un Quickstep to Sir Duke du Chris Walden Big Band.

Cependant, il n’a reçu que 20 sur 40, le plaçant près du bas du classement Strictly.

Les résultats du week-end d’ouverture de la danse seront tous reportés à la semaine prochaine.

Tony et Katya étaient en bas du classement[/caption]