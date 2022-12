Strictly Come Dancing annonce la star de Coronation Street comme troisième célébrité pour l’émission spéciale de Noël

Alexandra Mardell de CORONATION Street sera la vedette de l’émission spéciale de Noël de Strictly Come Dancing, a-t-on annoncé.

Elle fait partie de la formation des étoiles alors que Strictly revient dans la salle de bal pour un spécial de Noël des étoiles alors que six nouveaux candidats célèbres prennent la parole pour tenter d’être couronnés Champion de Noël 2022.

Bbc

Alexandra Mardell, actrice de Coronation Street[/caption]

Alexandra a déclaré: “J’ai grandi avec Strictly Come Dancing, et ma mère a toujours dit qu’elle aimerait me voir dans l’émission, donc c’est vraiment le meilleur cadeau de Noël que je puisse lui offrir.

“J’ai hâte d’entrer dans la salle d’entraînement et de voir quels mouvements festifs je peux apporter à la table !”

Alexandra sera jumelée avec le danseur professionnel Strictly Come Dancing Kai Widdrington.

Chacun des six couples exécutera une routine inspirée de Noël dans l’espoir d’impressionner les juges, Craig Revel Horwood, Motsi Mabuse, Anton Du Beke, la juge en chef Shirley Ballas et le public votant.

Alexandra Mardell est une actrice, surtout connue pour le rôle d’Emma Brooker dans le feuilleton ITV Coronation Street et Kelly Horton dans Vera.

En 2019, elle a remporté le British Soap Award du meilleur nouveau venu et a été nominée pour le meilleur nouveau venu et la performance dramatique en série aux National Television Awards.

Alexandra assume son premier rôle majeur depuis son départ de Corrie en tant que chef de file dans The Family Pile pour ITV.

L’actrice est la troisième célébrité à être annoncée pour le Strictly Special.

Le DJ de Radio One Rickie Haywood-Williams et la star du podcast Rosie Ramsey se battront également pour le trophée Glitterball.

Bbc

Rickie Haywood-Williams s’est inscrit au spécial Strictly Christmas[/caption]