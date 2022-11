Strictly Come Dancing a déménagé beaucoup plus tard ce soir pour la spéciale de Blackpool dans le remaniement du calendrier

STRICTEMENT Come Dancing sera diffusé beaucoup plus tard cette semaine alors que l’émission se déplace à Blackpool pour la première fois en deux ans.

Le programme à succès sera diffusé sur BBC One près d’une heure plus tard que la semaine dernière.

Claudia Winkleman et Tess Daly animeront en direct de Blackpool

Les téléspectateurs devront se connecter à 19h45 pour voir les huit couples restants se battre pour leur survie sur la piste de danse.

Strictly Come Dancing de la semaine dernière était diffusé beaucoup plus tôt à 18h55, avec le spécial Bonfire Night la semaine précédente à 19h.

Ce soir, les téléspectateurs verront les stars restantes se produire au Blackpool Tower Ballroom, qui remonte à 1894.

Ça va être une semaine optimiste dans la station balnéaire, avec Will Mellor et Nancy Xu interprétant la Samba sur I Go To Rio de Hugh Jackman.

Fleur East et Vito Coppola feront leur Couple’s Choice sur un Destiny’s Child Megamix de Destiny’s Child.

Hamza Yassin et Jowita Przystal feront un American Smooth to New York, New York de Frank Sinatra.

Ailleurs, Kym Marsh et Graziano Di Prima feront Paso Doble pour Only Girl (In The World) de Rihanna. Ellie Taylor et Johannes Radebe feront l’American Smooth to You’re My World de Cilla Black.





